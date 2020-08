Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a donné une mise à jour bienvenue sur ses plans de compatibilité entre générations avant le lancement de la PlayStation 5 plus tard cette année, en examinant spécifiquement le matériel et les accessoires.

La grande nouvelle à sortir du nouveau billet de blog est que, contrairement au plan inclusif de Microsoft pour les options de contrôleur de la Xbox Series X, DualShock 4 de votre PS4 ne sera utile que dans certaines circonstances une fois que vous aurez la nouvelle console.

Sony dit que le DualShock 4 sera compatible avec la PS5, mais uniquement lorsque vous lutilisez pour lire des jeux PS4 rétrocompatibles sur le nouveau matériel. Si vous jouez à un nouveau jeu PS5, vous devrez le faire sur DualSense, la dernière version de sa manette.

Cest une nouvelle légèrement décevante (ne pas utiliser vos contrôleurs existants pour éviter dacheter plus de pads pour la coopération sur canapé), mais pas tout à fait surprenante étant donné que DualSense fait quelques mises à niveau plus révélatrices que le nouveau contrôleur de Microsoft.

Avec des systèmes de retour haptique et de déclenchement plus avancés qui entrent en jeu, ainsi quun microphone intégré, il va de soi que Sony souhaite que ses jeux PS5 soient conçus pour le nouveau contrôleur, sans couper les coins ronds pour fonctionner avec du matériel plus ancien.

Cela laisse également les contrôleurs tiers dans un endroit intéressant - Sony dit quils fonctionneront également avec des jeux PS4 mais pas avec des jeux PS5, bien que nous supposions que divers fabricants travaillent sur de nouvelles versions pour combler cet écart.

Cependant, plus largement, le front des accessoires a lair bien - Sony précisant que la plupart des accessoires qui fonctionnent sur PS4 le feront également sur la PS5, en particulier les casques tiers utilisant des connexions USB ou 3,5 mm.

Cela signifie que vos volants de course et vos tapis de combat, sils sont sous licence officielle, devraient fonctionner correctement. Nous savions déjà que le PSVR fonctionnerait avec la PS5, et Sony a de nouveau confirmé que cétait le cas.

Écrit par Max Freeman-Mills.