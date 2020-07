La production de PlayStation 5 aurait augmenté pour répondre à la demande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony aurait commandé la production de 50% de consoles PlayStation 5 de plus que prévu. Il prévoit désormais de livrer entre neuf et 10 millions dunités au lancement et dans les mois suivants.

La demande est clairement plus élevée que prévu initialement, tandis que deux machines arriveront sur le marché le jour du lancement cette saison des fêtes - la PS5 et la PS5 Digital Edition. Ce dernier devrait être un peu plus abordable car il manque un lecteur Blu-ray Ultra HD 4K.

Les prix de chacun nont pas encore été dévoilés.

Le site daffaires asiatique, Nikkei , affirme que le chiffre de production dorigine était de six millions dunités - ce qui était toujours ambitieux étant donné que 4,2 millions de PlayStation 4 ont été vendues au cours de son premier mois et cétait un record à lépoque. Il indique que les nouveaux chiffres dexpédition PS5 seront plus proches de neuf millions.

Bloomberg va plus loin, affirmant que la société vendra 10 millions dunités dici la fin de 2020.

Tout cela vient du dos de lévénement en ligne Future of Gaming, qui a connu un énorme succès, qui a suscité un intérêt massif pour les deux nouvelles consoles PlayStation.

Microsoft a maintenant besoin dune vitrine des jeux Xbox tout aussi excitante le 23 juillet, avec quelques annonces captivantes, pour riposter. Xbox Series S nimporte qui?