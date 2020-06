Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La PlayStation a dévoilé le look de la PS5 pour la première fois lors de son événement Future of Gaming, et a surpris tout le monde en annonçant non pas une mais deux consoles.

Il y aura une PlayStation 5 standard plus une édition numérique PS5 sans lecteur de disque Blu-ray 4K - pensez à l édition tout numérique Xbox One S.

Les deux se ressembleront essentiellement - avec juste la fente du lecteur la différence esthétique. Et ni lun ni lautre ne ressemble aux nombreuses fuites et aux rendus de concept que nous avons vus au cours de lannée dernière.

Il sagit dune console élégante, avec des courbes et, unique pour une machine PlayStation, elle sera principalement blanche au lancement. Des variantes blanches dautres PlayStations sont apparues sur la ligne, mais les consoles de lancement ont toujours été grises ou noires.

Daprès les photos présentées, la PS5 a fière allure, mais elle pourra également être posée à plat - une excellente nouvelle pour nos enceintes AV.

Cest un esprit assez volumineux, vous devrez donc laisser beaucoup despace.

Parallèlement à la nouvelle machine (s) sera une gamme daccessoires de style similaire.

Le contrôleur DualSense, bien sûr, mais aussi une station de charge, des écouteurs, une caméra HD et le retour dune télécommande multimédia. La dernière télécommande multimédia officielle de PlayStation a été publiée sur PS3 uniquement.

Aucun prix na été révélé jusquà présent, mais nous imaginerions que lédition numérique est moins chère et, si nous devinons, elle sera inférieure au prix de 500 £ / 500 $, tandis que la PS5 standard sera de 599 £ / 599 $.

Nous avons hâte den savoir plus sur la PlayStation 5. En attendant, retrouvez les jeux qui ont été annoncés lors de lévénement, ainsi que dautres bandes-annonces ici: les meilleurs jeux PS5 à venir en 2020 et au-delà .

Et vous pouvez trouver les spécifications et les détails précédemment annoncés ici: Spécifications PS5, date de sortie, manette et plus: Toutes les dernières nouveautés de la PlayStation 5 .