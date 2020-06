La gamme de jeux PS5 comprend Spider-Man: Miles Morales et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lors de l événement PS5 Future of Gaming , PlayStation a dévoilé plusieurs nouveaux jeux sur sa nouvelle plate-forme de jeu, certains même le jour du lancement.

Parmi eux montrés pendant le livestream, il y avait Spider-Man: Miles Morales, une nouvelle version de laventure de super-héros en monde ouvert avec la version Morales de Spidey.

Son costume noir traditionnel apparaît, bien que nous nen sachions pas encore grand-chose. Ce sera lun des titres de lancement, disponible dans Holiday 2020.

GTA V a également été annoncé, arrivant sur la nouvelle console sous une forme améliorée et étendue. Gran Turismo 7 sera également publié sur PS5 , bien que nous ne connaissions pas encore de date.

Les fans de Ratchet & Clank seront également heureux que le duo de plates-formes revienne dans une toute nouvelle aventure - Ratchet & Clank: Rift Apart.

La série de plates-formes a toujours été incroyable, quelle que soit la console PlayStation, mais avec le lancer de rayons et le concept de saut de planète à tout moment, cela pourrait faire en sorte que celle-ci se démarque.

Parmi les autres points forts, citons Sackboy: A Big Adventure, avec Sumo Digital en charge du développement tandis que Media Molecule se concentre sur Dreams et Hitman 3.

À venir en janvier 2021, le dernier chapitre de la trilogie Hitman World est tout simplement magnifique.

Le teaser NBA 2K21 nous a également montré exactement ce qui est capable avec le GPU. Sueur réaliste. Ewwww. Et deux mots, un chiffre: Resident Evil VIII - oh oui!

Mais la révélation la plus excitante de tous était peut-être Horizon: Forbidden West - la suite de lun de nos jeux préférés de tous les temps.

En ce qui concerne les exclusivités, la PlayStation se prépare certainement tôt. Lamener sur.

Vous pourrez bientôt voir toutes les bandes-annonces et plus dans nos prochains jeux PS5: les meilleurs jeux PS5 à prévoir en 2020 et au-delà .