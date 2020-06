Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous pourrez enfin mettre la main sur The Last of Us Part 2 le vendredi 19 juin, lors de sa sortie sur PS4 et PS4 Pro .

Nous sommes presque sûrs que vous voudrez y pénétrer le plus rapidement possible. Cest, après tout, le jeu le plus attendu de 2020 - sinon cette génération de consoles.

Cependant, vous devez également être conscient que la vitesse à travers elle pourrait signifier que vous manquez certains de ses meilleurs moments. Il y a beaucoup de valeur ajoutée à explorer tous les coins et recoins - plus encore que dans son prédécesseur.

Pocket-lint sest entretenu avec le co-directeur du jeu de LOUII, Anthony Newman, qui nous a expliqué quil y a beaucoup dendroits cachés et de secrets à découvrir tout au long du jeu, qui ne sont pas essentiels à lintrigue mais toujours importants pour le voyage global :

"Cest un peu angoissant pour nous de consacrer autant defforts à quelque chose que quelquun pourrait ne pas réellement expérimenter", a-t-il déclaré.

"Mais, nous pensons que, en ayant certaines de ces expériences, ce sera quelque chose que vous pourrez ressentir comme vous lavez découvert organiquement. Cela le rend beaucoup plus spécial et unique pour vous."

Newman a également révélé lun des joyaux que vous pourriez manquer (alors méfiez-vous des spoilers ). Il se déroule dans la mission `` Finding Nora que nous avons joué pour notre vaste aperçu :

"Lune de mes parties préférées de la séquence Finding Nora est quil y a une barre que vous pouvez choisir dexplorer afin de trouver plus de ressources. Et, il ny a aucun moyen dentrer dans cette barre sans casser une fenêtre", a-t-il ajouté.

"Ce nest pas clair au début - vous voyez quil y a peut-être un infecté là-dedans. Donc, vous pensez, je peux probablement men tirer. Eh bien, lorsque vous cassez la fenêtre, vous vous rendez compte quil y a en fait un grand nombre dinfectés et quils peuvent tous casser les fenêtres, tomber, grimper et se répandre dans la rue.

"Soudain, cest ce moment très organique où vous vous sentez comme si vous étiez au milieu de ce film de zombies, et en quelque sorte dans une crise de votre propre création. Ouais, des moments comme ça mont vraiment ravi."

