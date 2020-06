Lévénement PS5 de Sony a une nouvelle date! Préparez-vous à voir des jeux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony a reprogrammé son événement PlayStation 5 pour jeudi 11 juin à 16 h HE. Lévénement était initialement prévu pour le 4 juin.

Sony a reporté lévénement à la suite du meurtre de George Floyd, qui a donné lieu à des protestations contre le racisme et la brutalité policière aux États-Unis et dans le monde. Dans un premier temps, la société a déclaré quelle préférait utiliser le temps de lévénement pour prendre du recul et "permettre à des voix plus importantes dêtre entendues". Gardez à lesprit que Google, le même jour, a reporté son événement Android 11.

Sony espère maintenant revenir dans les délais. Dans un article de blog , la société a déclaré que nous pouvons nous attendre à ce que son événement se déroule "un peu plus dune heure". Il sera préenregistré et diffusé en 1080p et 30fps - car une grande partie du personnel de Sony travaille à domicile pendant le COVID- 19 pandémie.

Sony a clairement indiqué quil prévoyait de prévisualiser les jeux PlayStation 5 pendant lévénement. Il a même suggéré de porter des écouteurs, car "il y a du travail audio sympa dans le spectacle, et il pourrait être plus difficile dapprécier sil est pompé à travers votre téléphone ou les haut-parleurs dun ordinateur portable". Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander sil prévoit de démontrer laudio 3D capacités annoncées précédemment pour la PlayStation 5.

Rendez-vous jeudi 11 juin à 13 h 00, heure du Pacifique (21 h 00 BST) pour un aperçu de lavenir des jeux sur # PS5 : https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd - PlayStation (@PlayStation) 8 juin 2020

Bloomberg a récemment affirmé que les plans dévénement de la PlayStation 5 de Sony étaient "en constante évolution" et, supposément, dautres événements pourraient suivre dans les semaines et les mois à venir. Sony utilisera probablement certains de ces événements pour parler spécifiquement de la console elle-même. Jusquà présent, il na confirmé que les spécifications de la PlayStation 5, un logo et une manette sans fil. Il na pas encore révélé le design de la console.

Il est possible que nous puissions voir du matériel annoncé lors de lévénement du 11 juin. Après tout, linvitation à lévénement montre clairement un contrôleur.