Il y a des jeux auxquels nous jouons avec désinvolture et des jeux que nous noublions jamais. Red Dead Redemption tombe fermement dans cette dernière catégorie. Et il pourrait sagir dun remake approprié pour la génération PlayStation 5 et Xbox Series X, selon une fuite anonyme.

Oui, la fuite est anonyme - comme détaillé par CCN , citant le sourcing 4chan - donc elle ne peut certainement pas être vérifiée. Mais laissez-nous nous faire plaisir pendant que nous disparaissons un instant dans un terrier de lapin de style occidental. Parce quun remake de Red Dead serait un sacré titre pour les consoles de nouvelle génération.

La fuite suggère que ce remake du premier Red Dead serait une refonte totale, tirant sur le moteur et les fonctionnalités de la suite, Red Dead Redemption 2 , et pas seulement sur un ensemble de tableaux de bord rapides avec DLC intégré pour faire bonne mesure (bien que le Undead Nightmare lexpansion serait incluse).

Cela signifierait de meilleurs graphismes, lemprunt de nouvelles fonctionnalités, et il est suggéré que de toutes nouvelles missions et un dialogue supplémentaire en feront également partie. Oui, John Marston sera de retour une fois de plus.

Cela fait une décennie depuis le lancement de Red Dead en 2010. Et avec aucun signe de Grand Theft Auto 6 probable pour un certain nombre dannées encore , un voyage dans la voie de la nostalgie pourrait être exactement ce que les joueurs ont commandé. Surtout avec tout le potentiel graphique que la PS5 et la Xbox Series X pourraient apporter à la série.