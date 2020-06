Sony retarde lévénement PS5 en raison des protestations américaines

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony a reporté un événement PlayStation 5 initialement prévu pour le 4 juin.

Le retard est en réponse aux manifestations qui se sont déroulées à travers les États-Unis après la mort de George Floyd au Minnesota. "Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier sont ravis de voir les jeux PS5, nous ne pensons pas que ce soit le moment de célébrer", a déclaré Sony sur Twitter lundi.

La société prévoit maintenant dutiliser ce temps pour prendre du recul et "permettre à des voix plus importantes dêtre entendues". Gardez à lesprit que la décision de Sony suit une décision similaire prise par Google, qui, lundi, a choisi de reporter son annonce bêta pour Android 11 .

Bloomberg a récemment affirmé que les plans dévénement de la PlayStation 5 de Sony étaient "en constante évolution" et que la date de son prochain événement était dans lair. Censément, dautres événements pourraient suivre dans les semaines et les mois à venir, et Sony utilisera probablement certains de ces événements pour parler spécifiquement de la console.

Sony aurait eu lintention de présenter des jeux PlayStation 5 lors de son événement du 4 juin. Certains rapports spéculaient que la société pourrait même fournir plus de détails sur la console de nouvelle génération elle-même. Jusquà présent, Sony na confirmé que les spécifications de la PlayStation 5, un logo et une manette sans fil.

Il nest pas encore montré la PlayStation 5. Pour en savoir plus sur la console, consultez notre guide .