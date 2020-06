Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le dernier dentre nous, partie II, arrivera enfin dans les magasins le vendredi 19 juin, donc les joueurs PS4 pourront bientôt mettre la main sur le jeu le plus important de cette génération de consoles.

Nous avons lu une section daperçu nous-mêmes et, spoilers mis à part, nous pouvons affirmer avec certitude que les fans de loriginal trouveront beaucoup de choses rassurantes et familières, leur permettant de se lancer directement.

Cependant, cela nallait pas toujours être le cas. En fait, lorsque Naughty Dog a planifié pour la première fois une suite à lun des jeux les plus acclamés par la critique de tous les temps, il avait un autre type dexpérience en tête.

Pocket-lint sest entretenu avec le co-directeur de Last of Us 2 , Anthony Newman, qui nous a dit que le studio voulait à lorigine créer quelque chose avec de nouvelles mécaniques de jeu: "Nous étions très ambitieux à lidée de rendre le jeu aussi différent que possible, " il a dit.

"Quand nous avons commencé, le jeu était tout à fait différent. Nous voulions mettre davantage laccent sur le combat au corps à corps et faire jouer les joueurs puis prendre un siège arrière. Et il y aurait tous ces changements très différents que nous voulions apporter.

"Mais au fil du temps, nous avons réalisé que, daccord, cela ne ressemble plus à Last of Us. Nous perdions tous les éléments originaux, comme le gameplay furtif, qui ont fait le succès du premier jeu."

Mais tout le travail na pas été gaspillé. Certains éléments du gameplay chargé ont ensuite été adoptés dans la version finale: "Ce qui était cool, cest que ces expériences initiales que nous avons dû retirer, beaucoup dentre elles restent", a ajouté Newman.

De nouvelles mécaniques de combat desquive et de mêlée étaient deux qui ont fait la coupe.

"Une grande partie de ce que nous avons appris en essayant de faire un match de mêlée, nous avons pu le conserver.

"Avoir la réaction dun ennemi de mêlée, avoir à se soucier du timing. Ou vous devez regarder et prédire quand cest le bon moment pour contre-attaquer. Cest quelque chose que nous avons beaucoup appris des expériences initiales.

"Donc, bien que cela soit tout à fait conforme à la tradition du premier match - et que quelquun qui a beaucoup dexpertise avec le premier match se sente chez lui - je pense aussi que cest un jeu très unique. Cest loriginal mais, comme , plus plus. "

The Last of Us Part II sera disponible pour PlayStation 4 et PS4 Pro à partir du vendredi 19 juin. Les précommandes sont disponibles dès maintenant.

squirrel_widget_166762