Sony pourrait organiser un événement PS5 en juin en mettant laccent sur les jeux

Sony prévoit dannoncer un événement unique pour la PlayStation 5 .

Lévénement pourrait se produire la semaine prochaine, selon Bloomberg , qui a cité des sources anonymes ayant une connaissance directe. Il est actuellement fixé au 3 juin, mais Bloomberg note que "les plans sont en pleine mutation et que la journée pourrait changer".

Soi-disant, lévénement sera axé sur les jeux et ne «révélera pas tous les détails essentiels» sur la console de nouvelle génération. Dautres événements pourraient suivre dans les semaines et les mois à venir. Vraisemblablement, Sony utilisera ces événements pour parler spécifiquement de la console. Jusquà présent, la société a confirmé les spécifications de la PlayStation 5, un logo et une manette sans fil. Il na pas encore montré la PlayStation 5.

Si nous devions deviner, Sony ne prévisualisera pas la PlayStation 5 lors de la rumeur de la semaine prochaine. Au lieu de cela, nous en apprendrons probablement sur les jeux à venir.

Gardez à lesprit que Sony lance généralement sa console de jeu phare en novembre.

La PlayStation 5 devrait comprendre, entre autres, un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs personnalisé (3,5 GHz à fréquence variable) et un GPU personnalisé basé sur le matériel darchitecture AMD RDNA 2 (10,28 téraflops et 36 unités de calcul; 2,23 GHz à fréquence variable).

