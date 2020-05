Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Jusquà présent, nous avons vu des choses impressionnantes sur les deux consoles de nouvelle génération, notamment la démo du moteur Unreal 5 fonctionnant sur la PlayStation 5 . Mais, il y a de grandes innovations de niveau supérieur à venir que nous ne pouvons pas voir.

Par exemple, le contrôleur PS5 DualSense arborera une nouvelle technologie de rétroaction haptique qui remplace le vieux pack de rumble. Et, selon un développeur très respecté, nous allons ladorer.

"Vous allez adorer ce quils font avec le contrôleur sur PS5, avec les trucs DualSense", a déclaré Mike Bithell, développeur indépendant de Thomas Was Alone et Volume.

"Haptic ... le truc des gouttes de pluie; jai eu quelques démos, elles sont très bonnes [...] tu vas tamuser et jouer avec ça."

Il parlait du podcast Play, Watch, Listen et faisait référence au moteur Tempest de la PS5 qui permettra à la console de fournir du son pour des effets météorologiques spécifiques, y compris chaque goutte de pluie individuelle dans une tempête.

Comme indiqué par IGN , cela pourrait signifier que le retour haptique sera lié à des effets audio spécifiques. Peut-être que vous pouvez "sentir" aussi bien quentendre des gouttes de pluie individuelles.

Si cest le cas, nous pourrions vivre une expérience immersive incroyable avec chaque jeu PS5 - et / ou un tas de jeux avec des averses.

Certes, nous avons hâte de mettre la main sur le contrôleur nous-mêmes dans un avenir proche (ish).