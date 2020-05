Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

The Last of Us Part II sortira le 19 juin et, comme il sagit dune exclusivité PlayStation, si vous navez pas encore de PS4 pour y jouer, cest le bon moment pour en envisager une. Après tout, ce sera le jeu de lété et un compétiteur fort pour le jeu de lannée, nous soupçonnons.

Mieux encore, pourquoi ne pas vous procurer un pack PS4 Pro en édition limitée The Last of Us Part II, qui sortira également le 19 juin pour coïncider avec le jeu.

Non seulement vous obtenez une copie physique du jeu le plus attendu de 2020, ainsi quune pile complète dextras de téléchargement numérique, mais vous obtenez une PlayStation 4 Pro gravée avec la conception de tatouage du personnage principal Ellie. La manette DualShock 4 incluse arbore également son tatouage sur lune des poignées et le logo du jeu sur lécran tactile.

Il existe également dautres accessoires en édition limitée, avec un casque sans fil Gold spécial, également gravé du tatouage. Et, Seagate a annoncé un disque dur externe avec un design similaire et le logo sur le dessus.

Le Game Drive sous licence officielle dispose de 2 To despace de stockage - pour stocker plus de 50 jeux - et il est plug and play. Branchez-le simplement sur un port disponible sur la PS4 Pro.

"Lorsque nous avons révélé The Last of Us Part II pour la première fois, nous ne savions pas à quelle vitesse les fans embrasseraient le tatouage dEllie. En une journée, nous avons commencé à voir des versions réelles apparaître sur les réseaux sociaux et les fans ont partagé des photos de leurs nouveaux tatouages avec nous semaine après semaine depuis », a déclaré le directeur artistique du développeur Naughty Dog, John Sweeney.

"Lorsque loccasion sest présentée de créer une PS4 Pro personnalisée pour The Last of Us Part II, jai travaillé avec notre graphiste de lépoque, Angel Garcia, et nous avons envisagé quelques idées différentes, mais nous sommes revenus au tatouage dEllie. Par à ce moment-là, il était devenu un symbole du jeu et pour la communauté - un peu comme le logo Firefly du premier jeu. Cétait le choix le plus clair, mais nous nous sommes demandé: que faire sil pouvait être gravé? Cela navait pas été fait avant , donc nous nétions pas sûrs que cétait même possible, mais grâce aux efforts incroyables des équipes de PlayStation, nous avons trouvé un moyen. "