Unreal vient de sortir une démo de son moteur de création de jeux 2021, Unreal 5, fonctionnant sur le matériel PlayStation 5 et nous venons de reprendre nos mâchoires du sol.

Les détails et les effets déclairage qui seront possibles, grâce aux technologies Nanrite et Lumen dUnreal, nous donnent notre indication la plus claire, mais à quel point un saut générationnel sera vraiment la PS5 et la Xbox Series X.

Si vous ne nous croyez pas, consultez simplement la procédure pas à pas ci-dessus, ou les faits saillants ci-dessous.

La démo montre un scénario de jeu similaire à une aventure de Lara Croft, avec une femme dirigeante explorant une tombe en ruine oubliée. Il a été créé juste pour montrer à quel point Unreal 5 sera capable, mais pourrait également être une excellente référence pour un futur Tomb Raider - avec un peu de chance, il a donné quelques idées à Crystal Dynamics et Square Enix.

Le moteur et, par conséquent, la PS5 sont capables de rendre simultanément des millions de polygones triangulaires à lécran et de les éclairer dynamiquement en temps réel.

Le résultat final est tout simplement stupéfiant. Cest du matériel de qualité cinématographique, tous fonctionnant en temps réel sur le matériel de la console.

En toute honnêteté, il est peu probable que nous voyions un jeu de cette norme au lancement (autour de la saison des fêtes pour PS5 et Xbox Series X), mais pensez simplement à ce qui sera possible une fois que les deux consoles seront sur le marché depuis quelques années .

À titre de comparaison, il suffit de regarder les titres de lancement pour PS4 et Xbox One et de les comparer avec les gros frappeurs triple-A daujourdhui. Oui, nous salivons aussi maintenant.