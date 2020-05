Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Au cours de la dernière année environ, il y a eu une gamme intéressante de dépôts de brevets des équipes Playstation de Sony, qui semblent tous indiquer quils travaillent au moins sur un assistant vocal pour la Playstation 5.

Du microphone du contrôleur Dualsense pouvant capter des commandes vocales sans avoir besoin de plus de matériel, à lassistant pouvant répondre à des questions rapides et donner des indices au joueur, ces informations ne sont pas nouvelles.

Cependant, une nouvelle entrée dans cette ligne de dépôts de brevets a émergé, ce qui donne un contexte supplémentaire au travail de lassistant et indique que lune de ses fonctions pourrait être daider les joueurs à rester informés de la durée pendant laquelle ils pourraient jouer.

Comme lindique cet organigramme légèrement obtus, lassistant pourrait analyser tout un tas de facteurs liés au propre style de jeu de lutilisateur et aux performances historiques des autres joueurs pour déterminer le temps quun utilisateur pourrait avoir avant le prochain point de sauvegarde ou le niveau terminé, et leur faire savoir ce fait.

Cela pourrait potentiellement être comparé à dautres informations stockées comme une émission de télévision à venir que lutilisateur bascule normalement pour regarder, ou peut-être une limitation de temps décran contrôlée par les parents, pour aider lassistant à donner des conseils de manière plus ciblée.

Comme le montre cette deuxième image, cependant, en gardant une trace de la façon dont les joueurs se débrouillent, indépendamment des contraintes de temps, lassistant pourrait offrir des conseils et des astuces qui les aideront à naviguer plus facilement dans le jeu.

Les chuchotements précédents ont suggéré que lassistant sappellerait Playstation Assist, et il sera certainement intéressant de voir si Sony limplémente pour la PS5 au lancement cet hiver, et si oui, combien de bruit cela fait. Bien que certaines fonctionnalités semblent utiles, la même chose était sans doute vraie de Cortana sur la Xbox One, et cela na guère fonctionné au fil du temps.