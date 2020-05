Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

The Last of Us Part 2 sortira sur PS4 le vendredi 19 juin et ne vous en fera pas, ce sera un enfer émotionnel.

Une nouvelle bande-annonce est arrivée et ceux dentre vous qui ont réussi à éviter les spoilers qui ont fui récemment (comme nous) trembleront sans doute dexcitation et un peu de peur au sujet de la vidéo.

Disons simplement que ça ne va pas être une bonne promenade dans le parc.

Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessus, mais sachez que certains ne sont pas jolis. En effet, il semble que certains temps vraiment pénibles soient en avance pour Ellie en particulier - et non à cause des cliqueurs.

The Last of Us Part 2 sera disponible pour PS4 et PS4 Pro , avec la bande-annonce même disponible en 4K (2160p) pour donner une idée de ce à quoi il ressemblera sur cette dernière machine.

Le jeu était initialement prévu fin mai (enfin, après que dautres retards lavaient reporté), mais il a été reporté à juin pour accorder plus de temps pour le promouvoir et le commercialiser.

Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment ont tous les deux décidé que cétait un trop gros titre pour passer sans grande fanfare en ces temps difficiles.