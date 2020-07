Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony peut initialement être critiqué pour avoir été lent à sortir des informations officielles sur la PlayStation 5 , au moins en comparaison avec la Xbox , mais cela compense certainement maintenant.

Sa nouvelle console - sous deux formes - a été montrée, ainsi que le nouveau contrôleur, cette fois surnommé DualSense.

Séloignant du surnom de DualShock utilisé depuis le tout premier joypad PlayStation, ce nouveau contrôleur représente tout un départ pour lentreprise.

Nous examinons ici ses différents aspects et fonctionnalités (sur la base de ce que nous savons déjà).

Essentiellement, bien quil ne puisse pas le regarder dun coup dœil, le contrôleur DualSense est basé sur le DualShock 4 de la PS4 - facilement le meilleur contrôleur de lhistoire de la PlayStation jusquà présent.

Oui, la couleur a peut-être changé - en un design à deux tons - et le volume a apparemment augmenté et sest un peu arrondi (presque en forme de Xbox), mais les baguettes sont dans la même position et il y a toujours un écran tactile à haut. Une barre lumineuse revient également, bien que de chaque côté de lécran tactile plutôt que sur le dessus.

Ce que cela signifie pour les propriétaires de PSVR, nous nen sommes pas si sûrs. SIE a déclaré dans le passé que le PSVR serait pris en charge par la PS5, avec les anciens casques rétrocompatibles, mais sans barre lumineuse supérieure sur le contrôleur, il est peu probable que cela fonctionne avec la caméra. Se pourrait-il quil soit envisagé de passer à la détection de mouvement complet à la place? Nous verrons.

Une nouvelle fonctionnalité ajoutée au contrôleur DualSense est la rétroaction haptique. Au lieu du simple vieux pack de rumble que lon trouve dans les contrôleurs de nombreuses générations de jeux, le DualSense donnera au joueur une rétroaction tangible pour mieux le plonger dans un jeu.

Comme Sony la dit sur son blog , il "ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, telles que la lenteur de la gravitation de conduire une voiture dans la boue".

Le développeur de Thomas Was Alone, Mike Bithell, est allé plus loin, après avoir joué avec le contrôleur lui-même: "Vous allez adorer ce quils font avec le contrôleur sur PS5, avec les trucs DualSense", a-t-il déclaré au Play. , Regardez, écoutez le podcast .

"Haptic ... le truc des gouttes de pluie; jai eu quelques démos, elles sont très bonnes [...] tu vas tamuser et jouer avec ça."

Cela laissait entendre que même les moindres effets dans le jeu pouvaient donner aux joueurs un retour tangible via le contrôleur.

Parallèlement à la rétroaction haptique, le nouveau contrôleur adopte des déclencheurs adaptatifs pour les boutons L2 et R2.

Ceux-ci introduisent également des commentaires liés au contenu et un contrôle plus fin, comme lorsque vous appuyez sur la gâchette dun pistolet à lécran ou que vous tirez un arc pour tirer une flèche.

Un autre gros problème pour léquipe PlayStation était daméliorer la durée de vie de la batterie dans le dernier contrôleur. Cest peut-être lune des principales mises en garde de DualShock 4 et cest formidable dentendre quil est en cours de résolution.

Il ny a pas encore de mot sur la taille de la batterie, ni sur sa durée, mais la conception légèrement plus volumineuse du nouveau contrôleur est en partie le résultat du bourrage dans une batterie plus grande. Et cest super à entendre.

Comme indiqué précédemment, le bouton Partager a disparu. Cependant, il a été remplacé par une nouvelle fonctionnalité de bouton "Créer".

Il lance un nouvel outil Creation Studio qui permet aux joueurs beaucoup plus de contrôle sur leurs captures décran et vidéos capturées, que ce nest actuellement possible sur la PS4. Nous en saurons plus à ce sujet plus tard, cest sûr.

Une chose qui plaira aux joueurs multijoueurs / sociaux est la nouvelle possibilité de discuter dans le jeu et avec dautres joueurs sans avoir besoin dun casque - en particulier pour de courtes périodes et lorsque la qualité audio de la voix nest pas si importante.

Le DualSense sera livré avec son propre réseau de microphones intégré au contrôleur. Nous nous demandons si cela pourrait également être un signal que la console pourrait être compatible avec les assistants vocaux, tels que Alexa ou Google Assistant? Peut-être même son propre système de reconnaissance vocale (meilleur que celui que Sony a déjà essayé)?

Le contrôleur DualSense étant dévoilé avant la PlayStation 5, il était clair que nous étions dans quelque chose de très spécial - en termes de design. Et nous navons pas été déçus.

La conception bicolore se poursuit avec la PS5 et son édition numérique sans disque, avec les lames extérieures blanches flanquant un segment intérieur éclairé en noir et bleu.

Nous ne pouvons pas vouloir tout voir illuminé (et jouer avec nous-mêmes).

Je mettrai à jour lorsque nous en saurons plus sur les fonctionnalités plus complexes du contrôleur.

Vous pouvez en savoir plus sur la PlayStation 5 ici .