Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony Interactive Entertainment pourrait avoir été critiqué pour son ralentissement avec des informations officielles sur le PlayStation 5, au moins en comparaison avec Xbox, mais c'est certainement le rattraper maintenant.

En plus de dévoiler les spécifications et toute une charge de jargon technique lors de son événement en ligne de plongée profonde le 18 mars, il a officiellement dévoilé la manette PS5 DualSense.

Éloignée du singe DualShock utilisé depuis le tout premier joypad PlayStation, cette nouvelle manette représente un véritable départ pour l'entreprise.

Ici, nous examinons ses différents aspects et caractéristiques (en fonction de ce que nous savons déjà) et nous jetons un jugement sur ce que cela signifie pour la conception finale de la console.

Essentiellement, bien qu'il ne puisse pas paraître d'un coup d'œil initial, la manette DualSense est basée sur le DualShock 4 de la PS4 - facilement la meilleure manette de l'histoire de PlayStation à ce jour.

Oui, la couleur a peut-être changé - pour un design bicolore - et le volume semble augmenter et arrondi un peu (à, presque, XBox), mais les manettes sont dans la même position et il y a encore un écran tactile en haut. Une barre lumineuse revient aussi, quoique de chaque côté de l'écran tactile plutôt que sur le dessus.

Ce que cela signifie pour les propriétaires de PSVR, nous n'en sommes pas si sûrs. SIE a dit dans le passé que PSVR sera pris en charge par PS5, avec des casques plus anciens rétrocompatibles, mais sans barre de lumière supérieure sur le contrôleur, il est peu probable que fonctionnera avec l'appareil photo. Pourrait-il y avoir des plans pour passer à la détection de mouvement complet à la place ? Nous verrons.

Une nouvelle fonctionnalité ajoutée au contrôleur DualSense est la rétroaction haptique. Au lieu de se contenter du vieux grondement que l'on retrouve dans les contrôleurs de nombreuses générations de jeux, le DualSense donnera à un joueur un retour tangible pour mieux l'immerger dans un jeu.

Comme le dit Sony sur son blog, il « ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouez, comme la lenteur de la conduite d'une voiture dans la boue ».

Avec la rétroaction haptique, le nouveau contrôleur adopte des déclencheurs adaptatifs pour les boutons L2 et R2.

Ils introduisent également des commentaires liés au contenu et un contrôle plus précis, par exemple lorsque vous appuyez sur la gâchette d'un pistolet à l'écran, ou que vous tirez sur un arc pour tirer sur une flèche.

Un autre gros problème pour l'équipe PlayStation était d'améliorer la durée de vie de la batterie dans la dernière manette. C'est peut-être l'une des principales mises en garde du DualShock 4 et c'est génial d'entendre qu'il est abordé.

Il n'y a pas encore de mot sur la taille de la batterie ou la durée de vie de la batterie, mais la conception légèrement plus encombrante du nouveau contrôleur est en partie due à l'entassement d'une batterie plus grande. Et c'est super de l'entendre.

Comme on l'a dit précédemment, le bouton Partager est parti. Cependant, il a été remplacé par un nouveau bouton « Créer ».

On

ne sait pas grand-chose sur cette fonctionnalité jusqu'à présent - nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Une chose qui plaira aux joueurs multijoueurs et sociaux sans fin est la nouvelle possibilité de discuter dans le jeu et avec d'autres joueurs sans avoir besoin d'un casque - surtout pour de courtes périodes et lorsque la qualité audio de la voix n'est pas si importante.

Le DualSense est équipé de son propre réseau de microphone intégré au contrôleur. Nous nous demandons si cela pourrait également être un signal que la console pourrait être compatible avec les assistants vocaux, tels que Alexa ou Google Assistant ? Peut-être même son propre système de reconnaissance vocale (mieux que celui de Sony a tapé avec avant) ?

Bien que nous n'ayons toujours rien vu d'officiel sur la console PlayStation 5, cette manette pointe vers au moins un facteur clé : elle sera bicolore et, très probablement, principalement blanche avec des éclats noirs.

Et les notes de conception ne sont pas à un million de kilomètres de l'imagerie devkit qui ne cesse de surgir. Nous doutons que cela ressemble exactement à ça, mais pourrait être proche.

Nous le saurons probablement très bientôt, car nous soupçonnons que le dévoilement de la manette DualSense n'est qu'un avant-goût pour ce qui est à venir.