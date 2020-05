Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony Interactive Entertainment organise régulièrement des événements en ligne State of Play pour présenter les dernières bandes-annonces de gameplay pour PS4 et, éventuellement, PS5 .

Les vidéos sont similaires aux diffusions directes de longue date de Nintendo, Inside Xbox ou Stadia Connect, et se concentrent parfois sur un seul jeu.

Ce dernier est prévu pour demain, jeudi 14 mai et sera entièrement consacré à la prochaine aventure en monde ouvert de Sucker Punch, Ghost of Tsushima.

Voici comment et quand vous pouvez le regarder en ligne.

La vidéo en ligne uniquement débutera à 13 h HP le jeudi 14 mai 2020. Voici les horaires de votre région:

Côte ouest des USA: 13h PT

Côte est des États-Unis: 16 h HE

Royaume-Uni: 21h BST

Europe centrale: 22h CEST

Vous devriez pouvoir le regarder ici - nous ajouterons le flux en haut de cette page lorsquil sera disponible.

Alternativement, vous pourrez également le regarder sur les chaînes de PlayStation sur Twitch et YouTube .

Alors que les précédentes vidéos State of Play incluaient plusieurs jeux, ce dernier durera environ 18 minutes et sera entièrement dédié au prochain titre de blockbuster de jeu du développeur infâme Sucker Punch: Ghost of Tsushima.

Nous avons vu le jeu à quelques reprises auparavant, avec sa projection la plus notable à lE3 2018, mais maintenant il est presque prêt pour la sortie, il y aura des séquences de gameplay à jour et plus sur le spectacle: "Vous obtiendrez un aperçu étendu des nouvelles séquences de gameplay, y compris lexploration, le combat et plus encore ", dit-il dans le blog PlayStation.

Ghost of Tsushima sera exclusif à la PS4 et sortira le 17 juillet.

squirrel_widget_178016