Sony Interactive Entertainment organise régulièrement des événements en ligne State of Play pour présenter les dernières bandes-annonces de gameplay pour PS4 et, éventuellement, PS5 .

Ce dernier est attendu aujourdhui mercredi 27 mai et sera entièrement consacré à The Last of Us Part II - y compris le tout nouveau gameplay.

Voici comment et quand vous pouvez le regarder en ligne.

La vidéo en ligne uniquement débutera à 13 h HP le mercredi 27 mai 2020. Voici les horaires de votre région:

Côte ouest des USA: 13h PT

Côte est des États-Unis: 16 h HE

Royaume-Uni: 21h BST

Europe centrale: 22h CEST

Vous devriez pouvoir le regarder ici - nous ajouterons le flux en haut de cette page lorsquil sera disponible.

Alternativement, vous pourrez également le regarder sur les chaînes de PlayStation sur Twitch et YouTube .

Alors que les précédentes vidéos State of Play comprenaient plusieurs jeux, cette dernière se concentrera entièrement sur, probablement, la plus grande version de jeu PlayStation de la génération actuelle: The Last of Us Part II.

Nous aurons droit à 25 minutes dune présentation par le directeur du jeu, Neil Druckmann, où il nous montrera de nouvelles séquences de gameplay, des menaces dans le jeu et son monde.

The Last of Us Part II sera exclusif à la PS4 et sortira le 19 juin 2020.

