Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment organise régulièrement des événements en ligne State of Play pour présenter les dernières bandes-annonces de gameplay pour PS4 et PS5 .

Ce dernier est attendu aujourdhui, jeudi 6 août, et donnera des mises à jour sur les prochains jeux PS4 et PSVR, ainsi que des nouvelles sur les jeux PS5, bien que Sony ait clairement indiqué que rien de majeur nétait annoncé.

Voici comment et quand vous pouvez le regarder en ligne.

La vidéo en ligne uniquement débutera à 13 h HP aujourdhui, le jeudi 6 août 2020. Voici les horaires pour votre région:

Une fois la vidéo programmée sur YouTube, nous lintégrerons ici en haut de la page, alors revenez pour la regarder en direct avec nous.

Alternativement, vous pourrez également le regarder sur les chaînes PlayStation sur Twitch et YouTube .

Comme la plupart des présentations State of Play, nous nous attendons à ce que ce soit un peu un tourbillon à travers les jeux à venir pour les consoles de Sony. Il a été confirmé que cela comprendra les versions PS4 et PS5.

State of Play revient jeudi à 13 h 00 Pacifique!



À quoi sattendre:

▪️ Un focus sur les prochains jeux PS4 et PS VR

▪️ Quelques check-ins rapides sur les jeux tiers et indépendants de la vitrine PS5 de juin

▪️ Pas de grandes annonces PS5!



Détails de la mise au point: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT