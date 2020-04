Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Chaque mois, les propriétaires de PS4 et PS4 Pro qui sabonnent au service PlayStation Plus de Sony peuvent télécharger et jouer à une grande sélection de jeux gratuits.

PS Plus est le service de jeu en ligne de PlayStation , qui donne accès à des jeux multijoueurs et à dautres avantages, notamment de largent sur de nombreux achats numériques. Il offre également une excellente gamme de titres gratuits qui coûteraient généralement un paquet.

Un abonnement PS Plus coûte généralement 6,99 £ par mois, 19,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour une année entière.

Voici les jeux PS4 gratuits pour mai 2020:

Disponible à partir du 5 mai 2020

Donc, vous ne pouvez pas gambader dans les champs pour le moment, grâce au verrouillage. Eh bien, voici la prochaine meilleure chose. Vous pouvez passer vos journées à récolter, à soigner le bétail et même à monter à cheval, le tout dans le confort de votre propre canapé.

Disponible à partir du 5 mai 2020

Une fois que vous avez fini de labourer le terrain, vous pouvez ensuite retourner à la ville et vous rappeler à quoi ressemblaient les rues lorsquelles étaient occupées. Cities: Skylines prend le jeu de simulation de construction de métropole SimCity et décuple la mise. Cest lun des meilleurs constructeurs de villes du monde et maintenant ce sera le vôtre gratuitement.

Les jeux du mois dernier, Uncharted 4: A Thiefs End et Dirt Rally 2.0 seront toujours disponibles en téléchargement jusquau 4 mai.