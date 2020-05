Les ventes PlayStation Days of Play commencent, obtenez PSVR pour beaucoup moins

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony a commencé sa vente annuelle Days of Play qui verra les prix de nombreux jeux, abonnements PS Plus et Now, et le PSVR en chute libre .

Il court jusquau 8 juin et plusieurs offres sont déjà disponibles. Ensuite, une pile de titres "blockbuster" sera disponible sur le PlayStation Store avec des offres "géniales".

Les plus grosses offres en ce moment incluent le casque PlayStation VR disponible en deux packs différents avec de fortes remises.

Le pack de démarrage PSVR est livré avec plus de 50 £ de réduction, au prix de 199,99 £ au Royaume-Uni.

Alternativement, un Mega Pack PSVR, comprenant le casque et cinq jeux VR (tels que Skyrim et Resident Evil 7: Biohazard), est maintenant disponible pour 229,99 £.

Les autres offres PS4 proposées incluent Death Stranding pour seulement 24,99 £, Days Gone pour 15,99 £ et The Last of Us Remastered pour seulement 11,99 £.

Avec The Last of Us Part 2 à lhorizon imminent, il ny a pas de meilleur moment que de rattraper le jeu qui a commencé la série.

Remarquablement, la valeur dune année entière dadhésion à PlayStation Plus nest que de 34,99 £ pour la durée, soit 30% de réduction sur le prix habituel pendant 12 mois.

PS Now est également disponible avec 30% de réduction.

Nous mettrons à jour si et quand dautres offres sont disponibles.