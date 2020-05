Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La PlayStation 5 arrivera à la fin de lannée, en concurrence avec la nouvelle Xbox Series X.

Les deux représentent la prochaine étape du jeu. Cette fonctionnalité rassemble tout ce qui a été révélé sur la PS5 jusquà présent: rumeurs, spécifications confirmées, images divulguées et plus encore.

Nous en savons maintenant beaucoup sur la PS5 grâce à une plongée profonde sur la console que vous pouvez regarder ici:

Nous savons que Sony travaille sur la console depuis plus de cinq ans - lors de la plongée profonde, larchitecte principal du système PlayStation, Mark Cerny, a déclaré que léquipe avait réfléchi à la meilleure voie à suivre pour les options de stockage de la PS5 en 2015-2016.

Sony Interactive Entertainment a confirmé pour la première fois quil travaillait sur une "console nouvelle génération" fin 2018, mais ce nest quen octobre 2019 quelle sappellera effectivement la PlayStation 5.

Depuis lors, nous avons vu le logo réel de la PS5 , révélé lors de la conférence de presse de Sony au CES en janvier 2020. Ce nest pas particulièrement révolutionnaire, étant donné quil ressemble exactement à léquivalent de la PS4, mais il offre un indice: la nouvelle console est une évolution de la famille existante. Il y a maintenant une page Web Sony présentant le nouveau logo.

La PS5 sortira dans le monde entier à partir des "vacances 2020". Une chose qui pourrait encore jeter une clé dans les travaux est lépidémie de coronavirus, mais nous sommes encore loin du lancement et cette date semble toujours être ciblée.

Le dernier tourbillon de bruit autour de la sortie de la console, cependant, est lié au stock, le mot venant de Sony pourrait ne pas fabriquer autant dunités que prévu. Cest, selon les rapports , parce que la console aura un prix élevé qui pourrait la rendre légèrement moins vendue que la PS4 au lancement.

Cela représentera apparemment entre cinq et six millions dunités dici mars 2021, au lieu des sept millions et demi que la PS4 a expédiés dans un délai similaire.

Bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressemblera la version grand public de la PlayStation 5 (contrairement à la Xbox Series X), un brevet et des images divulguées par la suite montrent à quoi ressemble le kit de développement PS5 actuel (ci-dessus et ci-dessous)

PS5 quelquun? pic.twitter.com/cBggZTIty4 - The Drunk Cat ™ (@Alcoholikaust) 30 novembre 2019

Il faut dire quil y a peu de chances que le modèle du consommateur final ressemble à ces modèles, et sur la base de la conception du nouveau contrôleur, présenté ci-dessous, nous nous attendons à ce que la console elle-même finisse par avoir lair complètement différente de ces kits .

Bien que Sony soit resté méfiant quant à la conception de la console elle-même, il a récemment dévoilé son contrôleur de nouvelle génération, le DualSense - qui marque depuis longtemps le premier nouveau nom pour les contrôleurs Sony, qui ont longtemps été appelés DualShocks.

Ce nest pas la seule chose qui change non plus - le DualSense propose un nouveau langage de conception radical pour Sony, et une palette de couleurs entièrement fraîche introduisant le blanc par défaut. La gamme de boutons na pas beaucoup changé, bien que le contrôleur ait amélioré la rétroaction haptique haute définition, ce qui devrait rendre les paramètres de grondement traditionnels désuets.

Le contrôleur possède également des déclencheurs adaptatifs pour la première fois, ce qui signifie quil rattrape le contrôleur Xbox de plusieurs façons. Il va même avoir des microphones intégrés pour que vous puissiez discuter avec des amis sans casque, en théorie.

Voici les spécifications complètes de la PS5:

CPU: 8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz (fréquence variable)

8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz (fréquence variable) GPU: RDNA 2 personnalisés - 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz (fréquence variable)

RDNA 2 personnalisés - 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz (fréquence variable) Mémoire: 16 Go de RAM GDDR6 / 256 bits, 448 Go / s

16 Go de RAM GDDR6 / 256 bits, 448 Go / s Stockage: SSD 825 Go personnalisé

SSD 825 Go personnalisé Stockage extensible: fente SSD NVMe, prise en charge du disque dur USB

fente SSD NVMe, prise en charge du disque dur USB Lecteur optique: Blu-ray Ultra HD 4K

Au début de 2019, larchitecte principal du système PlayStation, Mark Cerny, a révélé certaines fonctionnalités clés. Il a déclaré que la nouvelle console aurait un processeur à huit cœurs basé sur le processus 7 nm dAMD et serait similaire aux processeurs Zen 2 Ryzen PC .

Nous savons maintenant que la puce personnalisée comprendra huit cœurs Zen 2 cadencés à 3,5 GHz (bien que capables de fréquence variable).

En termes de mémoire, il arborera également 16 Go de RAM GDDR6, avec 10 Go à 560 Go / s et 6 Go à 336 Go / s.

Le matériel graphique a également été révélé, le GPU étant basé sur la microarchitecture AMD Radeon Navi (une puce RDNA 2 personnalisée). Il prendra en charge le lancer de rayons, qui sera plus matériel que logiciel.

Il sera capable dun énorme 10,28 TFLOP (par rapport aux 12 TFLOP de la Xbox Series X) et dispose de 36 cœurs personnalisés cadencés à 2,23 GHz (à nouveau avec une fréquence variable)

Des rapports ultérieurs, notamment une interview de CNET avec le patron de PlayStation Jim Ryan , ont révélé que la PS5 serait capable de jouer en 4K 120 Hz - avec des résolutions atteignant 8K dans le futur.

Le stockage est fourni par un disque SSD plutôt que par la technologie de disque dur traditionnelle utilisée sur PS3 et PS4. Le chargement de jeux et lextraction dactifs dans le jeu seront beaucoup plus rapides.

La taille de stockage est citée comme étant inférieure à la 1 To qui sera fournie avec la Xbox Series X et est définie à 825 Go - probablement, cest de lespace libre sur un lecteur de 1 To.

Mais il y a un slot SSD NVMe extensible pour un SSD supplémentaire afin que vous puissiez facilement ajouter un autre disque dans la PS5. Il y a aussi la possibilité de connecter un disque externe, grâce au support USB - cétait également disponible sur la PS4 bien sûr.

Les débits de données sont également impressionnants à 5,5 Go / s (Raw) mais généralement à 8 à 9 Go / s de données compressées.

Le stockage inclus de 825 Go ne semble pas beaucoup si lon considère que même les jeux améliorés sur PS4 Pro peuvent prendre plus de 100 Go chacun (il suffit de regarder Read Dead Redemption 2 , par exemple, qui pèse au moins 99 Go).

Quiconque a échangé le disque dur de la PS4 avec un équivalent SSD connaît déjà certains des avantages de la vitesse, mais la PlayStation 5 combinera des vitesses de transfert de données considérablement plus rapides avec un traitement intégré pour rendre cela encore plus rapide.

Pour démontrer, Cerny a utilisé une version modifiée de Spider-Man de Marvel dans sa démonstration de 2019. Sur la PS4, lécran de coupure de chargement rapide se connecte environ 15 secondes avant que Spidey napparaisse à sa nouvelle destination. Sur un devkit PS5 (à lépoque caché dans une tour de style PC indescriptible), cela prenait 0,8 seconde.

Vous pouvez même voir la démo par vous-même, car il sagissait dune vidéo enregistrée par Takashi Mochizuki du Wall Street Journal et publiée sur Twitter.

Vidéo officielle de Sony comparant les performances de la PS4 Pro à celles de la PlayStation de nouvelle génération pic.twitter.com/2eUROxKFLq - Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 mai 2019

Le matériel audio sera amélioré grâce au chipset AMD. Il comprend une unité personnalisée pour le son 3D qui, selon lui, fournira des améliorations audio significatives par rapport aux machines actuelles et précédentes.

Nous savons également, grâce à une interview de suivi publiée par Wired en octobre 2019 , que la PS5 poursuivra la tradition de PlayStation avec un lecteur de disque - quelle que soit la popularité croissante des téléchargements numériques. De plus, bien que Sony ait ignoré le Blu-ray 4K pour PS4 Pro, il inverse cette décision pour PlayStation 5.

Craquez cela comme improbable, mais un récent dépôt de brevet de Sony montre quil pourrait avoir de nouveaux plans bizarres et ambitieux pour la PS5. Le brevet présente un compagnon robot qui pourrait sasseoir aux côtés des joueurs, pointer la télévision pendant quils jouent et réagir à leur gameplay.

Si les utilisateurs jouent en VR, le robot peut également être présent et prendre différentes formes. Ce nest pas quelque chose que nous attendons avec la PS5, mais cest un affichage intéressant des ambitions de Sony.

Lune des grandes fonctionnalités confirmées est la compatibilité descendante complète avec les jeux PS4. Mais contrairement à la Xbox Series X, tous les jeux existants ne seront pas compatibles. Dans la présentation "Road to PS5" de mars 2020, Mark Cerny a déclaré: "Presque tous les 100 meilleurs jeux PS4 fonctionneront sur PS5 au lancement". Cest un peu décevant.

Alors quen est-il du cloud gaming? Pour PS4, Sony a opté pour un service basé sur le cloud, PS Now , afin de proposer à la place des jeux PS3. Mais, cela na jamais été une solution pour ceux qui avaient des disques sur leurs étagères et non plus une console pour les lire. La révélation de Cerny selon laquelle la compatibilité descendante avec au moins les titres PS4 est donc la bienvenue.

Cela ne veut pas dire que Sony tournera le dos à PS Now, le service de jeux en nuage est en train dêtre amélioré et reconditionné (et moins cher ). Comme la déclaré Cerny lors de sa première interview avec Wired: "Nous sommes des pionniers du cloud computing, et notre vision devrait devenir claire alors que nous nous dirigeons vers le lancement."

Un accord avec Microsoft pour passer des services de jeux Sony à ses serveurs cloud Azure pourrait même voir la latence et dautres fonctionnalités techniques de PS Now saméliorer considérablement au cours de lannée à venir. Certes, Sony ne veut pas que Google Stadia ni le propre Project xCloud de Microsoft saisissent le marché des jeux en nuage sans se battre.

Le PDG du géant du jeu estime que PS Now peut devenir plus important face à une telle rivalité: "Nous avons en fait accompli beaucoup, et probablement beaucoup plus que ce que les gens réalisent", a déclaré Ryan à CNET. "Notre intention est de tirer parti de ces enseignements et de vraiment chercher à faire passer PlayStation Now au niveau supérieur plus tard cette année, puis dans les années à venir."

Les casques PlayStation VR existants seront également compatibles avec PS5.

Il est beaucoup trop tôt pour savoir combien la PS5 sortira, bien que des rumeurs circulent selon lesquelles ce sera une machine coûteuse. Pour ce que ça vaut, nous doutons que ce soit quelque chose de moins que 499 $ / 450 £ - le prix de la Xbox One X lors de sa sortie fin 2017. Nous mettrons à jour cette fonctionnalité avec de nouvelles rumeurs et / ou des détails confirmés au fur et à mesure. ils se produisent.

