Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 arrivera vers la fin de lannée, à temps pour rivaliser avec la nouvelle Xbox Series X également .

Les deux consoles représentent la prochaine étape du jeu et nous en découvrons rapidement plus petit à petit.

Cette fonctionnalité rassemble tout ce qui a été révélé sur la PS5 jusquà présent: images officielles, spécifications confirmées et plus encore.

PlayStation a officiellement dévoilé le design de la PS5 pour la première fois lors de son événement Future of Gaming en juin, surprenant tout le monde en annonçant non seulement une mais deux consoles. Il y aura une PlayStation 5 standard et une PS5 Digital Edition sans lecteur de disque Blu-ray 4K.

Son design est élégant et audacieux, avec des fioritures à dominante blanche sur une PlayStation de lancement pour la toute première fois. Dautres générations au fil des ans ont ajouté des modèles blancs plus tard, mais ont toujours été noirs ou gris au lancement.

La PS5 sortira dans le monde entier à partir de "vacances 2020". La pandémie et ses effets sur les lignes de ravitaillement auraient pu jeter une clé dans les travaux, mais tout indique que le lancement des deux éditions de la console est toujours sur la bonne voie.

En effet, alors que certaines rumeurs précédentes affirmaient que la production pourrait être retardée, AMD - qui fabrique lunité de traitement et le GPU - affirme quils seront livrés à temps , suggérant que la production est dans les délais.

En outre, un rapport à la mi-juillet a déclaré que Sony était si confiant quil sera en mesure de fabriquer suffisamment dunités pour atteindre la date de sortie prévue, il a encore accéléré la production - pour fabriquer entre neuf et 10 millions de consoles PlayStation 5 à expédier. fin 2020, début 2021.

PlayStation na pas encore confirmé le prix de la PS5 et de la PS5 Digital Edition, mais il y a eu des indications et des rumeurs.

Fin mai 2020, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la PS5 offrirait le «meilleur rapport qualité-prix possible», mais que cela ne signifiait pas nécessairement le prix le plus bas ».

Plusieurs fuites, prétendument des publications dAmazon qui ont ensuite été supprimées, ont indiqué que la PS5 standard était au prix de 599 £ / 599 $. Si cela savère être le cas, nous sommes presque certains que lédition numérique atteindra le prix inférieur à 500 £ / 500 $, ce qui la rendrait plus attrayante pour le marché de masse - pas seulement pour les premiers utilisateurs.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité avec de nouvelles rumeurs et / ou des détails confirmés au fur et à mesure quils se produisent.

Selon les images et la vidéo publiées lors de lévénement PlayStation de juin, les deux modèles PS5 se ressembleront essentiellement - avec juste la fente de lecteur, la différence esthétique. Ni lun ni lautre ne ressemble aux nombreuses fuites et rendus de concept que nous avons vus dans le passé.

Cest une console au look élégant, avec des courbes et, bien que la PS5 ait fière allure debout, elle pourra également être posée horizontalement.

Parallèlement à la ou aux nouvelles machines, une gamme daccessoires sera proposée. Le contrôleur DualSense, plus une station de chargement, des écouteurs, une caméra HD et le retour dune télécommande multimédia seront tous disponibles au lancement, semble-t-il.

Quant au contrôleur de nouvelle génération, DualSense, il marque la première déviation depuis longtemps pour les contrôleurs de Sony, qui ont longtemps été appelés DualShocks.

Ce nest pas la seule chose qui change non plus: le DualSense propose un nouveau langage de conception radical pour Sony, qui correspond aux consoles.

La gamme de boutons na pas beaucoup changé, bien que le contrôleur ait mis à niveau le retour haptique haute définition qui devrait rendre les paramètres de grondement traditionnels obsolètes.

Le contrôleur a également des déclencheurs adaptatifs pour la première fois, ce qui signifie quil rattrape le contrôleur Xbox de plusieurs manières. Il aura même des microphones intégrés pour que vous puissiez discuter avec des amis sans casque, en théorie.

Nous en savons maintenant énormément sur la PS5 grâce à une plongée approfondie sur la console apparue en ligne en mars.

Voici les spécifications PS5 dans leur intégralité:

CPU: 8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz (fréquence variable)

8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz (fréquence variable) GPU: RDNA personnalisé 2 - 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz (fréquence variable)

RDNA personnalisé 2 - 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz (fréquence variable) Mémoire: 16 Go GDDR6 / 256 bits de RAM, 448 Go / s

16 Go GDDR6 / 256 bits de RAM, 448 Go / s Stockage: SSD personnalisé de 825 Go

SSD personnalisé de 825 Go Stockage extensible: emplacement SSD NVMe, prise en charge du disque dur USB

emplacement SSD NVMe, prise en charge du disque dur USB Lecteur optique: Blu-ray Ultra HD 4K

Larchitecte système principal de PlayStation, Mark Cerny, a confirmé que la nouvelle console aurait un processeur à huit cœurs basé sur le processus 7 nm dAMD et serait similaire aux processeurs PC Zen 2 Ryzen .

La puce personnalisée comportera huit cœurs Zen 2 cadencés à 3,5 GHz (bien que capables de fréquence variable). Et, en termes de mémoire, il arborera également 16 Go de RAM GDDR6, avec 10 Go à 560 Go / s et 6 Go à 336 Go / s.

Son GPU sera basé sur la microarchitecture Radeon Navi dAMD (une puce RDNA 2 personnalisée) et prendra en charge le traçage de rayons , qui sera basé sur le matériel plutôt que sur le logiciel.

Il sera capable dun énorme 10,28 TFLOP (par rapport aux 12 TFLOP de la Xbox Series X) et dispose de 36 cœurs personnalisés cadencés à 2,23 GHz (à nouveau avec une fréquence variable)

Certains rapports, notamment une interview de CNET avec le patron de PlayStation Jim Ryan , affirment que la PS5 sera capable de jouer à 4K 120Hz - avec des résolutions atteignant 8K dans le futur.

Le stockage est assuré par un disque SSD (Solid State Drive) plutôt que par la technologie de disque dur traditionnelle utilisée dans PS3 et PS4. Le chargement des jeux et lextraction des ressources dans le jeu seront beaucoup plus rapides.

La taille de stockage sera inférieure au 1 To qui sera fourni avec la Xbox Series X et est fixée à 825 Go - vraisemblablement, il sagit despace libre sur un lecteur de 1 To.

Mais il existe un slot SSD NVMe extensible pour un SSD supplémentaire afin que vous puissiez facilement ajouter un autre lecteur dans la PS5. Il existe également la possibilité de connecter un lecteur externe, grâce au support USB - cela était également disponible sur la PS4 bien sûr.

Les vitesses de débit de données sont également impressionnantes à 5,5 Go / s (brutes) mais généralement de 8 à 9 Go / s de données compressées.

Le stockage inclus de 825 Go ne semble pas beaucoup si lon considère que même les jeux améliorés PS4 Pro peuvent occuper plus de 100 Go chacun (il suffit de regarder Read Dead Redemption 2 , par exemple, qui pèse au moins 99 Go).

Quiconque a échangé le disque dur de la PS4 avec un équivalent SSD connaîtra déjà certains des avantages de la vitesse, mais la PlayStation 5 combinera des vitesses de transfert de données nettement plus rapides avec un traitement embarqué pour rendre cela encore plus rapide.

Pour démontrer, Cerny a utilisé une version modifiée de Spider-Man de Marvel dans une démonstration de 2019. Sur la PS4, lécran de coupe de chargement de voyage rapide se connecte environ 15 secondes avant que Spidey napparaisse à sa nouvelle destination. Sur un devkit PS5 (à lépoque caché dans une tour de style PC indescriptible), cela prenait 0,8 seconde.

Vous pouvez même voir la démo par vous-même, car elle a été enregistrée par Takashi Mochizuki du Wall Street Journal et publiée sur Twitter.

Vidéo officielle de Sony comparant les performances de la PS4 Pro à la PlayStation de nouvelle génération pic.twitter.com/2eUROxKFLq - Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 mai 2019

Une autre fonctionnalité intéressante qui fera un grand usage du SSD de la PlayStation 5 sera "Activités". Vous serez essentiellement en mesure de redémarrer un jeu à un niveau spécifique ou de courir directement depuis lécran daccueil . Vous naurez pas à charger tout le jeu en premier.

Le matériel audio sera amélioré grâce au chipset AMD. Il comprend une unité personnalisée pour le son 3D qui promet des améliorations audio significatives par rapport aux machines actuelles et précédentes, présentant un effet surround naturel dans les casques normaux.

Vous pouvez découvrir le potentiel de laudio 3D dans cette démo du 360 Reality Audio de Sony - assurez-vous simplement que vous écoutez avec un casque.

La PS5 standard perpétuera la tradition de PlayStation de venir avec un lecteur de disque. De plus, alors que Sony a ignoré le Blu-ray 4K pour PS4 Pro, il annule cette décision pour PlayStation 5.

Lédition numérique naura naturellement pas de lecteur multimédia physique.

Léquipe de conception PlayStation a souligné que la PS5 aura une nouvelle interface utilisateur qui a reçu une «refonte à 100%» de la PS4.

"Comme il sagit de linterface utilisateur, cest dabord pratique, mais cest un tout nouveau langage visuel et une refonte complète de linterface utilisateur", a déclaré Matt MacLaurin, vice-président de la conception UX de PlayStation, dans un article sur LinkedIn en juin. Le message a depuis été supprimé, mais ses commentaires suggèrent que nous pourrions voir quelque chose de loin dêtre familier.

Jusquà présent, le seul taquin de la nouvelle interface utilisateur est apparu dans cet article, mais a ensuite été tweeté par Tom Warren de The Verge.

Le petit teaser de linterface utilisateur PS5 de Sony pic.twitter.com/D7m6SrVfCk - Tom Warren (@tomwarren) 11 juin 2020

Lune des grandes fonctionnalités confirmées est la rétrocompatibilité complète avec les jeux PS4. Mais contrairement à la Xbox Series X, tous les jeux existants ne seront pas compatibles. Lors de la présentation "Road to PS5" de mars 2020, Mark Cerny a déclaré: "Presque tous les 100 meilleurs jeux PS4 fonctionneront sur PS5 au lancement". Cest un peu décevant.

Cependant, il a été révélé que, comme sur la Xbox Series X, de nombreux jeux achetés pour la PS4 seront livrés avec une mise à niveau gratuite vers la version PS5 lors de la mise à niveau. Cest aux éditeurs, mais beaucoup, comme EA et CD Projekt Red, se sont engagés dans lidée.

En ce qui concerne les jeux en nuage, le PS Now de Sony est toujours un projet en cours - avec des centaines de jeux disponibles pour PS4. Nous doutons donc que lentreprise tourne le dos au service de si tôt.

En effet, le PS Now serait en train dêtre amélioré et reconditionné (et rendu moins cher ). Comme la dit Cerny lors de sa première interview avec Wired: "Nous sommes des pionniers du cloud gaming, et notre vision devrait devenir claire alors que nous nous dirigeons vers le lancement."

Un accord avec Microsoft pour basculer les services de jeux Sony vers ses serveurs cloud Azure pourrait même voir la latence et dautres fonctionnalités technologiques de PS Now saméliorer considérablement au cours de lannée à venir. Certes, Sony ne veut pas que Google Stadia ni le propre Project xCloud de Microsoft semparent du marché des jeux en nuage sans se battre.

Le PDG du géant du jeu pense que PS Now peut devenir une affaire plus importante face à une telle rivalité: "Nous avons en fait réalisé beaucoup, et probablement beaucoup plus que les gens ne le pensent", a déclaré Ryan à CNET. "Notre intention est de tirer parti de ces apprentissages et de vraiment chercher à faire passer PlayStation Now au niveau supérieur plus tard cette année et dans les années à venir."

Les casques PlayStation VR existants seront également compatibles avec PS5.

Écrit par Rik Henderson et Dan Grabham.