(Pocket-lint) - Bien que laPlayStation 5 soit maintenant disponible, la PS4 Pro reste également un excellent compagnon dun téléviseur 4K HDR.

Cest une machine de jeux étonnante et puissante - surtout pour le prix - et propose une bibliothèque de 1000 jeux.

Donc, si vous prévoyez den acheter un pour Noël, voici quelques-uns des meilleurs trucs et astuces à découvrir pour rendre lexpérience encore meilleure.

Si vous êtes passé à une PS4 Pro à partir dune PS4 dorigine ou de deuxième génération, vous pouvez transférer directement vos données importantes de lancienne console vers la nouvelle. Cela inclut les utilisateurs et leurs paramètres, les jeux et les fichiers de sauvegarde, ainsi que les captures décran et les clips vidéo.

Vous aurez besoin dau moins un câble Ethernet (LAN) et les deux machines doivent être allumées en même temps. Vous avez également besoin de beaucoup de patience car le processus de transfert peut prendre un certain temps, surtout si vous avez beaucoup de jeux stockés sur votre disque dur.

Il est possible de le faire sur un réseau domestique sans fil ou filaire. Mais, si vous le faites via les connexions Wi-Fi des deux consoles, vous avez toujours besoin du câble Ethernet pour les connecter directement ensemble, via leurs ports LAN respectifs. Sinon, sils sont tous deux connectés à votre réseau domestique par câble, vous navez pas besoin de les connecter ensemble.

Une fois configuré et allumé correctement, connectez-vous au PlayStation Network sur votre PS4 Pro, mettez à jour le logiciel système avec la dernière version si nécessaire, puis dirigez-vous vers Paramètres> Système> Transférer les données dune autre PS4. Suivez les instructions et préparez-vous une tasse de thé (ou plusieurs) en attendant que le processus se termine.

Si vous êtes un membre PlayStation Plus et que loption de sauvegarde des jeux en ligne est activée sur votre ancienne PS4, vous pouvez les télécharger sur votre nouvelle machine afin de continuer simplement. Si cette option nest pas activée, accédez à Paramètres> Gestion des données enregistrées par lapplication> Téléchargement automatique sur votre ancienne PS4 et cochez la case de chaque jeu que vous souhaitez sauvegarder dans le cloud. Dirigez-vous également vers Paramètres> Paramètres déconomie dénergie> Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos et assurez-vous que la case Rester connecté à Internet est cochée.

Ensuite, votre machine sauvegardera automatiquement vos sauvegardes en ligne, lorsque votre PS4 est en mode veille.

Pour les télécharger à nouveau sur votre PS4 Pro, retournez dans Paramètres> Gestion des données enregistrées par lapplication, sélectionnez Données enregistrées dans le stockage en ligne, cliquez sur Télécharger sur le stockage système et vous verrez une liste de tous les jeux pour lesquels des fichiers de sauvegarde sont disponibles.

Vous pouvez télécharger les fichiers de chaque jeu individuellement, même chaque fichier de sauvegarde séparé pour chaque jeu sil y en a plusieurs, mais pour la vitesse, vous pouvez également appuyer sur le bouton Options et les sélectionner tous. Il convient de noter cependant que seuls les fichiers des jeux installés sur votre nouveau système seront téléchargés. Si vous installez un jeu par la suite, vous devrez répéter le processus.

Espérons que la PS4 Pro détecte automatiquement votre téléviseur 4K HDR lors de son premier démarrage, mais sinon, vous pouvez vérifier les paramètres vous-même.

Dirigez-vous vers Paramètres> Son et écran> Paramètres de sortie vidéo. Ici, vous pouvez définir la résolution (2160p - RVB pour 4K HDR) ou la laisser sur Automatique pour sadapter jeu par jeu. Vous pouvez également définir la taille de votre écran pour optimiser la vue en mode 3D, la plage RVB (bien que ce soit mieux laissé en automatique), HDR et Deep Color Output. Laissez les deux derniers sur Automatique.

Vous pouvez également vérifier les capacités et le format de sortie de votre téléviseur sous Informations de sortie vidéo.

Une fonctionnalité intéressante, si vous avez un téléviseur compatible, est de laisser la PS4 allumer votre appareil et même de se tourner vers la bonne source lorsque vous démarrez la console. Dirigez-vous vers Paramètres> Système et assurez-vous que la case à cocher Activer la liaison de périphérique HDMI est cochée.

Comme avec tous les modèles PlayStation 4, vous pouvez mettre à niveau le disque dur interne de la PS4 Pro pour utiliser un espace de stockage plus grand ou un accès plus rapide (à laide dun disque SSD, par exemple).

Nous décrivons ici les étapes , qui sont génériques pour toutes les PlayStation 4, mais vous trouverez le lecteur de la PS4 Pro caché sous un rabat sur le côté droit de larrière de la machine.

Les choses à retenir le plus lors de lachat dun nouveau lecteur pour votre nouvelle console sont que non seulement il doit sagir dun disque dur de 2,5 pouces, mais il ne peut pas avoir plus de 9,5 mm de profondeur. De nombreux disques 2,5 pouces sont trop gros pour rentrer dans le caddie et donc dans la console.

Une fois que vous avez échangé le lecteur, vous devrez réinstaller le dernier logiciel système via USB. Téléchargez le logiciel complet (pas lédition de mise à jour) ici , sous "Effectuer une nouvelle installation du logiciel système". Placez-le sur une clé USB dans les dossiers PS4> UPDATE et insérez-le dans la PS4 Pro lorsque vous y êtes invité.

Vous pouvez également étendre votre espace de stockage grâce à lutilisation dun disque dur externe USB 3.0 dune capacité allant jusquà un gigantesque 8 To. Un lecteur, tel que l édition Seagate Game Drive PS4 , peut être branché sur lun des ports USB disponibles sur la console, mais vous devrez peut-être le formater avant de lutiliser.

Branchez-le, dirigez-vous vers Paramètres> Périphériques> Périphériques de stockage USB, sélectionnez le lecteur externe et choisissez "Formater comme stockage étendu".

Si vous souhaitez utiliser le lecteur externe par défaut pour linstallation du jeu, vous devez vous diriger vers Paramètres> Stockage, appuyez sur le bouton Options, puis sélectionnez Emplacement dinstallation de lapplication> Stockage étendu.

Si vous ne souhaitez pas utiliser découteurs filaires ou de casque de jeu, lun ou lautre pouvant être branché sur le contrôleur DualShock 4, vous pouvez simplement relier nimporte quel téléphone ou casque Bluetooth à votre PS4 Pro.

Dirigez-vous vers Paramètres> Appareils> Appareils Bluetooth et si vous avez les écouteurs de votre choix en mode paire, ils devraient être vus par votre console et apparaître sur cet écran. Suivez simplement les instructions à lécran pour terminer le processus.

Vous devrez peut-être sélectionner le périphérique audio désigné avant de jouer. Dirigez-vous vers Paramètres> Périphériques> Périphériques audio> Périphérique de sortie et sélectionnez le casque que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser les haut-parleurs de votre téléviseur ou un autre système de haut-parleurs, noubliez pas de revenir en arrière et de le changer à nouveau.

Pour alimenter à la fois votre téléviseur et les images PlayStation VR, vous devez connecter une unité de processeur PSVR à votre PS4 Pro via HDMI et utiliser une connexion HDMI séparée à votre téléviseur.

Le premier modèle du PSVR - sorti en 2016 - est compatible avec la 4K et peut donc transmettre des images 2160p, mais il nest pas compatible avec le HDR. Cela signifie que si vous souhaitez utiliser des images HDR sur des jeux compatibles, vous devez débrancher le processeur et connecter votre console directement au téléviseur chaque fois que vous nutilisez pas le casque VR.

Le modèle PSVR de deuxième génération sorti à la fin de 2017 (celui avec casque intégré) est livré avec une unité de processeur compatible avec le relais HDR. Malheureusement, lancien casque PSVR nest pas compatible avec le nouveau processeur.

Il y a peu de choses pires que dacheter un tout nouveau jeu en ligne et de devoir ensuite attendre des heures avant de le télécharger. La plupart des jeux PS4 vous permettront de jouer une partie du jeu avant que le reste ne soit téléchargé - représenté par une barre de téléchargement plus courte sur linterface utilisateur - mais cela peut souvent être une expérience très tronquée.

Vous pouvez cependant acheter et configurer des jeux à télécharger sur votre PS4 Pro à distance. Si vous restez connecté à Internet coché dans Paramètres> Paramètres déconomie dénergie> Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos et que votre console est en mode veille plutôt que complètement éteinte, vous pouvez configurer les téléchargements pour quils sinstallent automatiquement sur votre machine via un navigateur Internet ou le App PlayStation officielle.

En utilisant lapplication pour iOS ou Android, vous pouvez accéder au PlayStation Store, cliquez sur licône de profil en haut à droite, puis sur Liste de téléchargement et vous verrez tous vos achats passés et présents. Cliquez sur Télécharger sur votre PS4 sur lun deux et ils le feront automatiquement.

Cest similaire lors de lutilisation dun navigateur. Rendez-vous sur store.playstation.com , connectez-vous à votre compte PSN et vous trouverez loption Liste de téléchargement en cliquant sur votre nom dutilisateur dans le coin supérieur droit.

Il existe un certain nombre de jeux sur le PlayStation Store qui sont gratuits, souvent avec des achats intégrés, mais entièrement jouables sans avoir à dépenser de largent. De plus, si vous êtes un membre PlayStation Plus - qui coûte 6,99 £ par mois, 19,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour un abonnement dun an et est requis pour le jeu en ligne - vous obtenez deux jeux PS4 par mois dans le cadre de votre abonnement.

Lune des fonctionnalités les plus intéressantes de la PS4 en général a été améliorée pour la PS4 Pro. Vous pouvez jouer à vos jeux PS4 en 1080p sur des appareils distants, y compris un PC, un Mac, un iPhone, un iPad ou un téléphone ou une tablette Android.

Vous aurez besoin dun contrôleur DualShock 4 de rechange (et dun adaptateur USB sans fil si vous nutilisez pas lune des nouvelles versions avec la barre lumineuse supplémentaire), mais si vous téléchargez lapplication pour Windows ou Mac, vous pouvez mettre en miroir votre écran PS4 Pro et jouez à tous les jeux comme sils sexécutaient directement sur votre console et votre téléviseur (juste réduit à Full HD sils sont généralement 4K).

Téléchargez l application pour votre ordinateur ici , puis activez la lecture à distance sur votre console. Dirigez-vous vers Paramètres> Paramètres de connexion de lecture à distance, puis cochez la case Activer la lecture à distance.

Maintenant quiOS et Android prennent en charge le couplage Bluetooth pour le DualShock 4, vous pouvez utiliser le contrôleur avec lapplication PS4 Remote Play pour lun ou lautre.

Découvrez comment le configurer sur iOS ici . Cest une expérience similaire sur Android.

Vous pouvez également démarrer la lecture à distance lorsque la PS4 Pro est en mode repos en vous dirigeant vers Paramètres> Paramètres déconomie dénergie> Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos sur la console. Cochez les cases Rester connecté à Internet et Activer lactivation de la PS4 à partir du réseau.

Les développeurs et les éditeurs ont amélioré la plupart de leurs jeux pour utiliser la 4K, le HDR et / ou de meilleures fréquences dimages lorsquils sont joués sur une PS4 Pro.

Le câble HDMI fourni avec la PS4 Pro est optimisé pour transporter un signal vidéo HDR 4K complet, avec une protection contre la copie HDCP 2.2 et un son surround. Cependant, tous les câbles HDMI ne sont pas aussi performants et si vous avez besoin dun câble plus long, par exemple, assurez-vous quil est étiqueté comme "premium" ou "haute vitesse". Mieux encore, assurez-vous que lemballage est compatible 4K.

Il nest pas recommandé de se contenter dun câble plus ancien, tel que celui fourni avec votre PS4 dorigine, car il pourrait ne pas être capable de la bande passante requise pour les signaux 4K Ultra HD et HDR.

Comme avec la lecture à distance, la PS4 Pro offre une meilleure fonctionnalité de partage de lecture lorsquelle est utilisée comme machine hôte. Il est capable denvoyer une vidéo 1080p plutôt que 720p, comme sur une PS4 normale. Même si lautre utilisateur joue sur une PlayStation 4 classique, le signal sera transmis à 1080p lorsquil est envoyé depuis une PS4 Pro.

Bien sûr, vous avez besoin dune connexion Internet suffisamment bonne pour garantir une résolution et des performances stables. Une connexion filaire et un haut débit dau moins 15 Mbps sont recommandés.

