Comment mettre à niveau votre disque dur PS4 vers 4 To ou plus

Lorsque la PlayStation 4 a été lancée pour la première fois, 500 Go de stockage semblaient suffisants. Cependant, il sest vite avéré que la taille des fichiers de jeu naugmentait pas à un rythme raisonnable.

Prenez, par exemple, Red Dead Redemption 2 , qui nécessite un gigantesque espace de stockage de 99 Go, que vous ayez la version de téléchargement numérique ou le jeu sur disque. Et, si vous choisissez de le télécharger, vous devrez trouver 50 Go supplémentaires pour le processus dinstallation.

Cela ne laisse pas trop despace sur votre lecteur par défaut pour de nombreux autres jeux.

Même si vous avez la version améliorée de la PS4 ou de la PS4 Pro , chacune avec des disques de 1 To, ils auront du mal. Et, même avec les vitesses Internet les plus rapides disponibles, vous ne voudrez pas supprimer et réinstaller trop souvent les jeux.

Heureusement, il existe deux options pour augmenter lespace de stockage sur votre PS4 ou PS4 Pro. Lun est dune simplicité aveuglante, lautre légèrement plus compliqué. Cependant, ils fonctionnent tous les deux très efficacement et ne sont pas trop coûteux.

La façon la plus simple daugmenter le stockage de votre PS4, que ce soit le modèle dorigine, 2016 refresh ou une PS4 Pro, est dajouter un disque dur USB 3.0 à votre configuration.

Nimporte quel lecteur USB 3.0 fera laffaire et la PS4 prend en charge des disques jusquà 8 To.

Nous avons choisi une édition PS4 dédiée du Seagate Game Drive avec 4 To despace . Cest une grande valeur à moins de 100 £ et est conçu pour correspondre parfaitement à la PS4.

Une autre excellente alternative est un WD_Black P10 Game Drive , qui est spécialement conçu pour les joueurs et ne coûte quun peu plus cher jusquà 5 To.

Quel que soit votre choix, pour le faire fonctionner avec votre PS4, il vous suffit de le brancher sur lun des trois ports USB 3.0. Nous avons choisi lun des ports arrière pour le ranger.

Vous devez ensuite vous diriger vers le menu Paramètres afin de formater le disque pour quil fonctionne comme stockage externe. Dirigez-vous vers Périphériques, puis Périphériques de stockage USB. Vous devriez voir votre nouveau lecteur répertorié sur lécran suivant.

Cliquez dessus et vous serez redirigé vers une page avec une boîte qui dit "Format et stockage étendu". Cliquez dessus, attendez quelques instants et bingo, le lecteur est prêt à lemploi.

La PS4 définira automatiquement votre disque dur externe comme lecteur par défaut sur lequel installer les jeux.

Si vous souhaitez utiliser votre lecteur interne à la place, retournez dans le menu Paramètres, accédez à Stockage et appuyez sur Options. Vous aurez la possibilité de choisir entre le lecteur interne et externe comme emplacement dinstallation du jeu.

Une autre façon détendre le stockage de votre PS4 est de remplacer le disque dur à lintérieur de la machine. Ce nest pas aussi compliqué que cela puisse paraître et pourrait être idéal si vous voulez, par exemple, ajouter un disque SSD pour un accès plus rapide.

Vous devrez démonter au moins une partie de la console. Sony vous simplifie la tâche, mais vous trouverez toujours le processus un peu long. La partie la plus simple est cependant de choisir un lecteur.

La PS4 utilise un disque dur SATA de 2,5 pouces, dont vous trouverez le type dans un ordinateur portable. Cependant, aucun ancien lecteur de 2,5 pouces ne fonctionnera. Pour sadapter à une PS4, elle ne devra pas dépasser 9,5 mm de profondeur ou elle sera trop grande pour le tiroir du boîtier de disque dur.

Il y en a qui répondront aux spécifications, aux alentours de 50 £. Nous avons opté pour un Western Digital WD10JPVX - un ancien disque bleu de 5400 tr / min avec une profondeur de 7 mm qui convient parfaitement - mais il existe de nombreuses alternatives SATA III plus récentes.

Vous pouvez même opter pour un disque hybride SSD / HDD, tel que le disque de jeu Seagate FireCuda 1 To disponible sur Amazon UK .

Certains ont également suggéré des équivalents SSD purs, qui augmentent considérablement les vitesses de chargement, mais peuvent être prohibitifs si vous essayez daugmenter le stockage plutôt que de le réduire.

Linstallation dun disque dur PS4 prend beaucoup plus de temps que laugmentation du stockage via une solution externe. La PS4 mettra un peu plus de temps à être opérationnelle, ce qui comprend la sauvegarde des fichiers car vous devrez recommencer complètement une fois le nouveau lecteur en place.

Les fichiers qui devront être sauvegardés sont des sauvegardes de jeux et tous les clips vidéo ou captures décran que vous souhaitez conserver. Vous pouvez faire le premier de deux manières.

Si vous êtes membre PlayStation Plus, vous pouvez télécharger tous vos fichiers de sauvegarde sur le cloud, prêts à être téléchargés à nouveau lorsque vous avez terminé. En fait, si vous aviez déjà configuré cela pour quil se produise automatiquement, vous navez plus besoin de vous embêter avec cette partie du processus. Si vous nen avez pas et avez pas mal de jeux, cela peut prendre un certain temps.

Si vous nêtes pas membre PlayStation Plus ou souhaitez conserver une copie plus locale de vos sauvegardes, vous aurez besoin dune clé USB ou (ironiquement) dun disque dur externe au format FAT, FAT32 ou exFAT pour stocker des données. Branchez-le sur la PS4 via lun des ports USB avant et préparez-vous à un processus laborieux.

Dirigez-vous vers Paramètres, Gestion des données enregistrées pour lapplication, Données enregistrées dans le stockage système et vous verrez Copier sur un périphérique de stockage USB. Allez dans ce menu et vous verrez une liste de tous vos jeux. Entrez chacun individuellement et vous pouvez cocher les fichiers que vous souhaitez copier et confirmer. Les fichiers seront instantanément copiés sur le disque externe (ou téléchargés sur le cloud si vous suivez cette route).

Noubliez pas non plus de sauvegarder vos vidéos et captures décran capturées dans la section Galerie de capture de Gestion du stockage système. Et une fois que vous lavez, vous êtes prêt à installer le nouveau lecteur.

Assurez-vous déteindre complètement votre PS4, pas seulement en mode repos, puis débranchez-le de lun des fils à larrière. Placez la console sur une surface plane, puis faites glisser le boîtier du disque dur. Cela ne devrait pas être difficile à faire, mais son emplacement varie par rapport à la PS4 dorigine, à la dernière PS4 et à la PS4 Pro.

À lintérieur, vous aurez accès au boîtier du disque dur, qui est fixé en place avec une seule grande vis avec les symboles PlayStation dessus. Indûment cela avec un tournevis cruciforme et vous pouvez faire glisser le lecteur existant à laide de la petite poignée.

Dévissez les quatre vis noires, deux de chaque côté du boîtier du disque dur - en laissant les supports en caoutchouc en place. Retirez ensuite le lecteur fourni avec la PS4.

Remplacez-le par le nouveau lecteur et revissez les vis noires en place.

Faites glisser le lecteur dans la console jusquà ce quil semble avoir été correctement fixé et vissez-le à laide de la grande vis PlayStation.

Remettez le couvercle ou le rabat en place et cette partie du travail est terminée.

Comme la console dispose désormais dun tout nouveau lecteur sur lequel aucun logiciel système nest installé, vous devrez le réinstaller manuellement. Vous aurez certainement besoin dune clé USB externe (ou dune clé USB) dune capacité dau moins 1 Go pour cette partie de la configuration, même si vous avez stocké tous vos jeux enregistrés dans le cloud.

Créez un dossier appelé "PS4" sur le lecteur à laide dun ordinateur, puis un dossier à lintérieur qui sappelle "UPDATE". Vous devez ensuite télécharger le dernier fichier du logiciel système de Sony et méfiez-vous de suivre certains liens sur le site PlayStation car ils peuvent vous envoyer vers des versions antérieures qui ne fonctionneront pas (vous obtiendrez juste un message derreur lorsque vous essayez dinstaller) .

Le dernier logiciel système (au moment de la rédaction) est la version 7.51 que nous avons trouvée ici sur playstation.net . Le téléchargement sera denviron 1 Go, mais cest le logiciel complet, pas seulement une mise à jour. Si le fichier est beaucoup plus petit, il est incorrect et ne fonctionnera pas.

Déplacez le fichier téléchargé (nommé PS4UPDATE.PUP) dans le dossier UPDATE du lecteur et vous êtes prêt à linstaller sur la console.

Rattachez tous les câbles à larrière de la PS4, branchez votre clé USB à lavant et connectez un contrôleur DualShock 4 via son propre câble USB. Appuyez ensuite sur linterrupteur marche / arrêt à lavant de la machine pendant sept secondes ou plus. Cela démarrera la console en mode sans échec et vous donnera quelques options. Choisissez "Initialiser PS4 (Réinstaller le logiciel système)" et la PS4 trouvera la mise à jour (si elle est correcte) et linstallera. Cela ne prend que cinq minutes au total, puis votre PS4 redémarrera et démarrera comme si elle venait dêtre déballée et configurée pour la toute première fois.

Bien sûr, vous devrez ensuite tout réinstaller et vous connecter à votre profil PlayStation Network, mais au moins vous aurez beaucoup plus despace de stockage quau début.

Comme nous avons opté pour un lecteur à 5400 tr / min, tout comme celui fourni avec la machine en premier lieu, nous navons pas vraiment remarqué une amélioration des performances sur le lecteur interne.

Cependant, nous ne visions pas la vitesse (pour cela, vous pouvez opter pour un lecteur à 7200 tr / min si vous êtes prêt à dépenser un peu plus dargent) et le simple fait davoir cet espace de stockage supplémentaire fait une grande différence dans nos vies de jeu.

Si nous sommes honnêtes, il est préférable de suivre la route du disque externe, étant donné que cest simple et relativement bon marché de nos jours. Mais si vous voulez vraiment renforcer votre système, vous voudrez peut-être ajouter un nouveau disque interne plus rapide à un moment donné.