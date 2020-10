Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme de consoles PlayStation de Sony a plus de 25 ans. Cest fou comme le temps passe, nest-ce pas?

La première PlayStation est sortie au Japon le 3 décembre 1994 et a pratiquement changé lindustrie du jeu pour de bon. Dans les années intermédiaires, il a vaincu Sega, le fabricant de consoles aux prises avec Nintendo à lépoque, et est même revenu à sa position de numéro un dans lindustrie des jeux lorsque la PS4 a battu des records de ventes il y a quelques années.

Mais le voyage est tout aussi intéressant que les jeux auxquels nous jouons tous sur notre brillante console PlayStation ces jours-ci. En effet, la PlayStation sortie il y a 25 ans nallait même pas être larc de la société sur le marché des consoles de jeux. Il avait dévoilé une machine Play Station trois ans plus tôt - une machine qui jouait à la fois aux jeux de cartouches Super Nintendo et aux titres SNES-CD quelle avait planifiés en association avec Nintendo, désormais rival.

Cette relation est tombée en panne au premier obstacle et le monde du jeu nen est que meilleur. La console PlayStation de Sony était un coup dans le bras dun marché de jeux de niche. Quand il est sorti plus universellement, en 1995, il a apporté une nouvelle attitude pour le jeu. Ce nétait plus perçu comme réservé aux enfants. Des jeux tels que Wipeout utilisaient des numéros de musique de danse pour un score correspondant au nouveau public cible. Des consoles ont été installées dans les clubs pour une nouvelle génération de ravers. Et comme la première machine a également joué des CD, elle est devenue un centre de musique pour beaucoup.

La Play Station (1991)

La première tentative de Sony sur une console PlayStation est apparue en 1991 et comportait un lecteur de CD mais jouait à des jeux SNES. Il a commencé sa vie comme un projet conjoint entre Nintendo et Sony qui a vu le jour afin de créer un CD-ROM pour le Super NES. Avant que quoi que ce soit ne puisse arriver sur le marché, Nintendo a rompu laccord et a opté pour la technologie Philips à la place. On pense que cela a rendu furieux le président de Sony qui a ensuite demandé à son équipe de créer la PlayStation pour rivaliser avec Nintendo et cest ainsi que la console PlayStation est née.

La PlayStation originale (1994)

La première PlayStation est sortie au Japon le 3 décembre 1994. Elle faisait partie de la cinquième génération de consoles de jeux vidéo à lapogée du jeu sur console et de la nouvelle ère. La PlayStation originale est arrivée sur le marché à temps pour concurrencer la Sega Saturn et la Nintendo 64. Elle allait rapidement devenir la console la plus vendue de lépoque, devenant la première console de jeu vidéo à vendre 120 millions dunités. La PlayStation de Sony changerait certainement le jeu pour toujours si rien dautre.

La souris PlayStation (1994)

En termes daccessoires, la souris PlayStation - sortie au Japon en 1994 - est devenue celle qui a le plus de chances de se retrouver au fond dun tiroir.

Le PS One (2000)

La PS One est venue en 2000 comme une alternative moins chère à la PlayStation 2. Il sagissait essentiellement dune version plus petite et repensée de la console dorigine qui comprenait à la fois des modifications de conception et un nouveau menu. La PS One mise à jour a en fait fonctionné étonnamment bien et a même dépassé non seulement la console dorigine, mais aussi la PlayStation 2.

PlayStation 2 (2000)

La première PlayStation 2 est sortie au Japon en mars 2000. Cétait une grosse bête ancienne mais qui a effectivement tué les ambitions de console de Sega, obligeant le rival à faire de sa Dreamcast sa dernière machine. La deuxième PlayStation appropriée sest avérée encore plus populaire que la dernière, peut-être en partie grâce à la rétrocompatibilité avec les jeux PlayStation originaux.

La PS2 a également battu tous les records. Cétait la console la plus rapide à vendre 100 millions dunités et a atteint ce titre en un peu plus de cinq ans après son premier lancement. À la fin de 2012, il en avait vendu plus de 155 millions dans le monde.

PlayStation 2 (2000)

En plus dêtre lune des consoles les plus vendues de tous les temps, la PS2 a été la première console à adopter plusieurs options de couleurs. Il a également été reconnu comme lun des principaux moteurs de ladoption du DVD en tant que support cinématographique.

Disque dur PlayStation 2 (2001)

Remarquablement, la PS2 avait son propre disque dur comme accessoire optionnel. Le lecteur de 40 Go est branché dans la baie dextension de la machine dorigine et peut être utilisé pour installer des jeux pour accélérer les temps de chargement.

PlayStation X (2003)

La PSX - ou PlayStation X - na été commercialisée quau Japon. Il comportait une PS2 à lintérieur, mais était également un enregistreur vidéo numérique, capable de graver des vidéos sur des disques DVD-RW et DVD-RAM. Il a été conçu par Sony pour être un appareil vidéo polyvalent - une machine à danser et à chanter, mais les coûts élevés de la PlayStation X lont rendu indésirable et de mauvaises ventes ont rapidement transformé la PSX en un échec.

Fait intéressant, la PlayStation X a été le premier appareil à utiliser linterface utilisateur graphique XrossMediaBar (XMB) de Sony, ce qui apparaîtra plus tard sur les téléviseurs PlayStation 3 et Bravia quelques années plus tard.

PlayStation 2 Slimline (2004)

La première révision slimline de la PlayStation 2 est arrivée vers la fin de 2004. Comme son nom lindique, la PS2 Slimline était plus petite, plus fine et plus silencieuse que la première version. Il a également été amélioré avec lajout dun port Ethernet.

SingStar (2004)

Singstar était un jeu de musique compétitif pour les consoles PlayStation qui était également livré avec des accessoires pour la PS2 - deux microphones filaires. Ils sont également passés au sans fil pour la version PS3 et tous peuvent encore être utilisés sur la PS4 aujourdhui.

PlayStation Portable (2004)

En même temps que Sony affinait sa PS2, la société a dévoilé la première console portable, la PlayStation Portable. Il a reçu des critiques élogieuses, mais beaucoup se sont interrogés sur la dépendance à un format de disque propriétaire, UMD.

La PSP a été la première console de jeux portable de la société et sa tentative de concurrencer la Nintendo DS. Il était immédiatement familier aux fans de Sony et avait une disposition de contrôle similaire à celle du contrôleur PlayStation standard en termes de disposition des boutons.

Bourdonner! (2005)

Lun de nos jeux PS2 préférés était Buzz, qui était livré avec ses propres contrôleurs de buzzer pour quatre personnes. Il y avait aussi des versions sans fil pour la PS3.

Concept PlayStation 3 (2006)

La première fois que quelquun a vu la PlayStation 3, cétait dans lart conceptuel officiel publié par Sony. Une vague de choc sest abattue sur lindustrie lorsque le contrôleur DualShock conventionnel a apparemment été remplacé par un boomerang.

PlayStation 3 (2006)

Sony a abandonné la conception du contrôleur qui avait été fortement critiquée, mais est restée fidèle à la conception «enceinte» de la console elle-même lors de son dévoilement japonais.

Les premières PlayStation 3 ont été publiées avec une compatibilité ascendante et des disques durs de 20 Go et 60 Go en 2006. Cependant, Sony a rapidement vu la nécessité dabandonner lémulation matérielle et logicielle pour les titres PS2. Cependant, sans la PS3, le HD-DVD plutôt que le Blu-ray serait peut-être devenu le standard de disque HD le plus populaire.

La PS3 a été un succès dès le début, avec environ 81 639 unités vendues dans les 24 premières heures de la sortie de la console au Japon. Il a ensuite vendu 600 000 unités en seulement deux jours de mise en vente dans le reste du monde. Tout cela en dépit dêtre comparé à un gril George Foreman.

PSP 2000 (2007)

Une PSP plus mince - la PSP 2000 - a été lancée en 2007. La PSP 2000 était une mise à niveau majeure de cette console portable et, comme les autres appareils minces de la gamme de consoles Sony, le modèle plus mince était plus léger, plus fin et plus rapide. Il avait également la capacité de sortir sur des téléviseurs et avait également un mode de chargement USB.

PlayStation Eye (2007)

Le PlayStation Eye était une caméra, qui était essentiellement une webcam et fonctionnait pour suivre les joueurs et permettre aux joueurs de jouer à des jeux utilisant également le contrôle de mouvement et la détection des couleurs. Nous venons de constater que cela a beaucoup chuté.

PlayStation 2 Slimline v2 (2008)

Quelques années plus tard, Sony a sorti une autre version du Slimline encore plus légère. Cette version plus mince de la PS2 a été publiée avant larrêt officiel de la console. Cependant, ce nétait remarquablement pas avant janvier 2013.

PSP 3000 (2008)

Une autre PSP - la PSP 3000 - a suivi en 2008. La PSP 3000 avait quelques améliorations supplémentaires qui comprenaient un écran amélioré, un microphone intégré et la possibilité de sortir vers dautres téléviseurs que les modèles précédents ne pouvaient pas.

PlayStation 3 Slim (2009)

Sony a maintenu la tendance de sortir des modèles allégés de sa console en lançant la PS3 slim en 2009. Cette version allégée était plus petite, plus légère, plus silencieuse, plus froide et consommait moins dénergie. Les premiers modèles minces ont également considérablement augmenté la quantité despace disponible pour stocker les jeux téléchargés. Au maximum, il avait 320 Go. Il a été mis en vente en septembre 2009 et sest vendu à plus dun million dunités avant même que le premier mois ne soit passé.

PSP Go (2009)

Étrangement, la prochaine console PSP a abandonné le lecteur UMD pour jouer à des jeux sur disque et a incité les joueurs à télécharger des titres à la place. En standard, il disposait de 16 Go de stockage interne pour les jeux, les vidéos et autres fichiers. Vous pouvez également utiliser un lecteur flash M2 pour ajouter 32 Go despace supplémentaire si vous en avez besoin. La PSP Go était vendue aux côtés de la PSP 3000 et nétait pas destinée à la remplacer.

PlayStation Move (2010)

Le contrôleur PlayStation Move était la réponse de Sony à la Xbox Kinect mais na jamais vraiment décollé. Il a été initialement publié pour la PS3 mais plus tard également utilisé dans la PS4 et même pour PlayStation VR. Le système utilisait PlayStation Eye ou PlayStation Camera pour suivre le mouvement de la baguette dans votre pièce pendant que vous jouiez.

PSP E1000 (2011)

Une dernière PSP - la E1000 - a ramené le format UMD en 2011. Elle était bon marché et gaie, principalement parce quelle navait pas de connectivité Wi-Fi et navait quun seul haut-parleur au lieu de deux haut-parleurs stéréo.

PlayStation 3 Super Slim (2012)

Non content du Slim, Sony a également sorti une version «Super Slim» en 2012, soit six ans incroyables après le lancement de la console dorigine. La taille de stockage sest encore accrue avec le deuxième modèle PS3 slim et il a également adopté une platine Blu-ray à chargement par le haut.

PlayStation Vita (2011/2012)

La première PS Vita, plus robuste, est sortie au Japon à temps pour Noël 2011 et ses panneaux tactiles avant et arrière excités à lépoque. Il sortit ensuite quelques mois plus tard aux États-Unis en 2012. La PS Vita originale avait un écran tactile de 5 pouces, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi et même une option 3G. Il a été conçu pour capitaliser sur lintérêt croissant pour le jeu mobile, bien quil ait eu du mal à bien rivaliser pendant cette période.

Tlcommande PlayStation 3 (2012)

La PlayStation 3 était plus quune simple machine de jeux, elle était également considérée comme un hub multimédia, avec le lecteur Blu-ray intégré et laccès au Web. La sortie dune télécommande pour accompagner cette fonctionnalité avait beaucoup de sens. La société a également lancé une télécommande pour la PS4 quelques années plus tard.

PlayStation 4 (2013)

Incroyablement, la PlayStation 4 est sortie en 2013. Elle était considérée comme faisant partie de la huitième génération de consoles de jeux et un concurrent de la Xbox One de Microsoft et de la Wii U de Nintendo.La nouvelle console a acheté plusieurs améliorations de conception, y compris non seulement plus de puissance de traitement. , mais aussi des éléments tels que la prise en charge de la vidéo HDR10 et de la lecture en résolution 4K.

La PS4 était très appréciée (et lest toujours) et comprenait de nombreuses améliorations que les joueurs adoraient, y compris la possibilité de faire des choses comme jouer à des jeux hors console sur PlayStation Vita. Il nest pas surprenant que la PS4 ait réussi à vendre 100 millions dunités depuis son lancement.

PlayStation 4 blanche (2013)

Peu de temps après la sortie de la PS4, une version blanche est également devenue disponible. Il était inclus dans un pack avec Destiny à lorigine et une excellente option alternative.

Contrleurs DualShock 4 (2013)

Le DualShock 4 a été le premier grand pas en avant pour la manette de jeu de Sony depuis le début, avec son écran tactile et son éclairage LED. Dommage pour la durée de vie de la batterie.

Camra PlayStation (2013)

Lappareil photo PS4 est une affaire plus intelligente que loriginal de la PS3. La décision de Sony de ne pas lassocier à la console et donc de facturer moins. La caméra PlayStation dispose de deux caméras 1280 × 800 pixels avec une distance de mise au point de 30 cm et un champ de vision de 85 degrés. Ce système a été utilisé pour un certain nombre de jeux et requis pour une utilisation avec le casque PlayStation VR.

Sony a affirmé que 900000 caméras PlayStation avaient été vendues aux côtés de la PS4 en 2014.

PS Vita (PCH-2000) (2013)

La PS Vita na vraiment décollé que lorsque la PS4 et la lecture à distance sont entrées en scène. La PS Vita redessinée, plus mince et plus légère avait également une meilleure autonomie de la batterie, 1 Go de stockage interne et une variété de couleurs au choix.

PlayStation TV (2013)

Le plus récent ajout à la famille PlayStation est la PS TV (PS Vita TV au Japon). Cest essentiellement une Vita que vous branchez à votre télé. Il sagissait dun petit décodeur basé sur lappareil de jeu portable de Sony qui permettait aux utilisateurs daccéder à des jeux Vita, PSOne et PSP compatibles via le PlayStation Store ou un emplacement pour carte de jeu inclus. La PlayStation TV est également capable de diffuser à distance du contenu PlayStation 4, ce qui est bien.

Sony PlayStation VR (2016)

PlayStation VR est sorti en 2016 et était peut-être lun des casques VR les plus abordables et les plus accessibles disponibles à lépoque. Il dispose dun écran OLED de résolution 1920 x 1080 de 5,7 pouces capable dun taux de rafraîchissement de 120 Hz et peut même dupliquer son affichage sur le téléviseur.

Nous avons trouvé que le PSVR était loin dêtre parfait , mais restait un kit amusant et le seul véritable appareil VR pour les utilisateurs de console à lépoque.

PlayStation 5 (2020)

La fin de 2020 voit le lancement de la PlayStation 5 .

La PS5 apparaît en deux variantes, le modèle standard et la PS5 Digital Edition qui ne possède pas de lecteur de disque.

La PS5 présente un nouveau design audacieux, ainsi que des contrôleurs DualSense radicalement repensés.

Sous le capot se trouve la technologie CPU et GPU AMD qui promet une machine de jeu offrant des jeux 4K à 60 FPS et même jusquà 120 FPS avec le bon support.

La PS5 dispose également dun stockage SSD et dun espace NVMe extensible. Cela signifie des vitesses de chargement plus rapides, réduisant les temps de chargement et permettant aux jeux de démarrer en un clin dœil.

Manette PS5 DualSense

Le contrôleur PS5 DualSense r vaut à lui seul une mention. Le départ par rapport à la conception précédente du contrôleur est si radical que le DualSense ressemble à quelque chose du futur.

Lattention portée aux détails sur ces contrôleurs est si infime que même les poignées sont couvertes de minuscules motifs triangulaires, carrés, circulaires et croisés.

DualSense possède un système de retour haptique qui ajoute «une variété de sensations puissantes» à vos expériences de jeu. Ces contrôleurs incluent également des microphones intégrés, ce qui signifie quil ny a plus dexigences en matière de casques pour le joueur social.

Le point culminant pour beaucoup est la durée de vie de la batterie améliorée par rapport aux contrôleurs précédents. Un compromis pour une conception de contrôleur plus grande sans aucun doute.

Écrit par Rik Henderson et Adrian Willings.