Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La mise à jour next-gen de The Witcher 3 arrive à grands pas et les notes de patch complètes confirment que les joueurs sur PC vont se régaler sur le plan graphique.

Alors que The Witcher promettait déjà d'ajouter la prise en charge du ray tracing et des textures 4K pour les consoles de jeu et les PC les plus récents, les notes de patch récemment publiées confirment que les personnes jouant sur un PC de jeu pourront profiter d'un tout nouveau paramètre graphique.

Ce paramètre graphique sera appelé Ultra+ et "augmente de manière significative la fidélité visuelle du jeu", selon ces notes de patch. CD Projekt Red poursuit en précisant que le mode Ultra+ affectera toute une série de choses, notamment le nombre de personnages en arrière-plan, la qualité des ombres et des textures, etc.

En plus de cela, une autre amélioration spécifique au PC concerne la prise en charge de DLSS 3, mais uniquement sur du matériel compatible pour des raisons évidentes.

Bien que tout cela soit une bonne chose pour les joueurs sur PC, il y a encore quelques améliorations exclusives aux consoles. Il s'agit notamment du mode ray tracing, d'un nouveau mode performance et de la prise en charge d'éléments tels que les gâchettes adaptatives et les retours haptiques spécifiques à la PS5. En parlant de la PS5, les notes de version mentionnent également les cartes d'activité.

La mise à jour gratuite The Witcher : Wild Hunt next-gen sera disponible en téléchargement à partir du 14 décembre, nous n'avons donc pas beaucoup de temps à attendre. Le jeu était déjà très beau, alors nous sommes tous impatients de mettre la main dessus pour le tester.

Écrit par Oliver Haslam.