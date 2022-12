Les joueurs de Returnal qui possèdent un PC auront besoin de BEAUCOUP de RAM pour jouer correctement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le jeu Returnal de la PS5 arrive sur PC, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Mais sa configuration requise est une mauvaise nouvelle si votre plate-forme n'est pas remplie à ras bord de RAM.

Le portage de Returnal sur PC a été confirmé lors des Game Awards la semaine dernière, mais la configuration requise pour le roguelike vient tout juste d'apparaître sur Steam. Et si vous n'avez pas besoin de la meilleure carte graphique du monde ou du processeur le plus rapide pour le faire tourner, vous aurez besoin de beaucoup de RAM pour y jouer correctement.

Pour commencer, vous aurez besoin d'un Intel Core i5-6400 (4 cœurs à 2,7 GHz) ou d'un AMD Ryzen 5 1500X (4 cœurs à 3,5 GHz) et de 16 Go de RAM associés à une Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) ou une AMD Radeon RX 580 (8 Go). Mais pour passer à la vitesse supérieure et profiter pleinement du jeu, il faudra un peu plus de puissance.

Si la configuration requise pour le processeur Intel i7-8700 (6 cœurs 3,7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (8 cœurs 3,7 GHz) et la configuration requise pour la Nvidia RTX 2070 Super (8 Go) ou l'AMD RX 6700 XT (12 Go) n'est pas particulièrement remarquable, la quantité de mémoire vive requise l'est. Le listing de la page Steam indique que vous aurez besoin de 32 Go de RAM pour atteindre les paramètres recommandés du jeu, ce qui est considérable.

Returnal pourrait-il être le prochain cas de figure où l'on se demande si le jeu peut faire tourner Crysis ? Cela pourrait bien être le cas, oui.

Parmi les autres points à noter pour ceux qui souhaitent se procurer Returnal sur PC, il y a le fait qu'il n'y a pas de crossplay PS5, donc gardez cela à l'esprit si vous voulez profiter du jeu avec vos potes sur la machine de Sony.

Écrit par Oliver Haslam.