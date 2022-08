Comment optimiser votre PC pour les jeux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous vous êtes acheté un nouveau PC de jeu ou vous l'avez construit de toutes pièces et vous êtes prêt à commencer à jouer. Mais ce n'est pas parce que vous avez installé une nouvelle copie de Windows et téléchargé vos jeux que votre PC fonctionne nécessairement de manière optimale.

Vous pouvez encore optimiser votre PC pour une expérience de jeu encore meilleure. Quelques ajustements des paramètres de Windows peuvent faire toute la différence.

Nous avons déjà expliqué comment obtenir plus d'images par seconde de votre carte graphique et de votre machine de jeu, mais ici nous parlons de l'optimisation de votre carte pour le jeu.

Windows est déjà conçu de manière pratique pour les jeux. Microsoft sait que les utilisateurs de PC aiment jouer à des jeux. C'est pourquoi Game Pass est si populaire. Cependant, Windows a toujours besoin de quelques ajustements pour optimiser les performances, notamment le mode jeu. Il s'agit d'un paramètre qui gère les ressources du système pour améliorer les performances lors des jeux.

Pour activer le mode jeu, procédez comme suit :

Appuyez sur le bouton Démarrer de votre clavier et tapez Jeu.

Cliquez sur Game Mode Settings lorsqu'il apparaît en haut du menu Démarrer.

Cliquez sur le bouton pour activer le mode Jeu

Optimiser votre PC pour le jeu, c'est bien, mais vous savez ce qui est bien aussi ? Ne pas être interrompu pendant que vous jouez. Windows dispose d'un paramètre permettant de désactiver les notifications à des moments précis ou lorsque certaines choses se produisent. Ainsi, plus de fenêtres pop-up gênantes pour gâcher votre plaisir.

Pour accéder aux paramètres, procédez comme suit :

Appuyez sur le bouton de démarrage de Windows sur votre PC ou sur votre clavier et tapez Focus Assist.

Dans les paramètres de l'assistant de mise au point, cliquez sur notifications - "alertes des applications et du système, ne pas déranger".

Trouvez le paramètre "activer automatiquement la fonction Ne pas déranger".

Cochez "lorsque vous jouez à un jeu".

Vous pouvez également sélectionner des moments précis de la journée pour activer le mode "Ne pas déranger". Cela fonctionne si vous savez que vous jouez toujours le soir, par exemple. Il suffit de définir l'heure et de profiter d'un jeu sans notification.

La planification du GPU accélérée par le matériel permet à votre machine d'optimiser les performances et de réduire la latence. Si vous disposez du matériel adéquat (une carte graphique récente) et que vous utilisez Windows 10 ou 11, vous pouvez facilement activer ce paramètre, tout comme le mode Jeu :

Appuyez sur le bouton Démarrer et recherchez Paramètres graphiques.

Cliquez ensuite sur pour activer la programmation accélérée du GPU par le matériel.

Faites défiler vers le bas et affichez les paramètres de "préférence de performance graphique", à partir desquels vous pouvez choisir l'application pour définir votre préférence. Pour Nvidia, il s'agit du panneau de configuration Nvidia. Vous pouvez la sélectionner comme une application de bureau ou une application Microsoft Store via la liste déroulante.

Cliquez sur l'application, cliquez sur les options et sélectionnez hautes performances.

Répétez l'opération pour tous les jeux pour lesquels vous souhaitez des performances maximales.

Comme d'habitude, Windows est configuré pour se concentrer sur la meilleure apparence possible. Il a donc l'air chic avec toutes ses animations et ses bords brillants. Ces paramètres de qualité peuvent toutefois avoir un impact négatif sur les performances de jeu. Il peut donc être utile de les désactiver ou, du moins, de les régler en fonction des performances plutôt que de l'apparence.

Pour ce faire :

Appuyez sur le bouton de démarrage de Windows sur votre PC ou sur votre clavier et tapez apparence et performance

Cliquez sur "Ajuster les performances et l'apparence de Windows" lorsqu'il apparaît.

Recherchez le paramètre qui dit "ajuster pour les meilleures performances".

Sélectionnez-le et cliquez sur appliquer.

Dans l'onglet "Avancé", vérifiez que les meilleures performances sont définies pour les programmes et non pour les tâches d'arrière-plan.

Vous avez peut-être acheté une souris de jeu haut de gamme pour vous donner un avantage sur la concurrence, mais les performances de cette souris peuvent être entravées par les paramètres de Windows.

Windows dispose de plusieurs paramètres liés à la vitesse du pointeur de la souris et l'un d'entre eux, en particulier, peut poser problème, nous devons donc le désactiver :

Appuyez sur le bouton de démarrage de Windows sur votre PC ou sur votre clavier et tapez "pointeur de la souris".

Cliquez sur "modifier l'affichage ou la vitesse du pointeur de la souris".

Sous le paramètre intitulé "mouvement", décochez l'option "améliorer la précision du pointeur".

Cliquez sur appliquer

Pendant que nous y sommes, nous vous recommandons également de vérifier le logiciel de votre souris. Beaucoup de souris de jeu modernes ont des options de taux de polling élevé. Sélectionnez l'option la plus élevée - 1 000 Hz, 4 000 Hz ou 8 000 Hz - dans votre logiciel pour que vos signaux parviennent plus rapidement à votre PC et qu'il y ait moins de latence.

Si vous souhaitez obtenir les meilleures performances, il est important non seulement de veiller à ce que Windows soit mis à jour régulièrement (de préférence en dehors de vos heures de jeu), mais aussi que les pilotes de vos cartes graphiques soient également mis à jour.

Nous avons déjà expliqué comment mettre à jour les pilotes Nvidia et les installer proprement pour obtenir les meilleurs résultats, mais il est également utile de rester au courant des mises à jour afin de disposer des derniers pilotes.

Le moyen le plus simple d'y parvenir avec les cartes graphiques Nvidia est d'utiliser GeForce Experience. Une fois le logiciel téléchargé et installé, une option permet de télécharger et d'installer automatiquement les pilotes. Cliquez pour l'activer et installer les derniers pilotes dès qu'ils sont disponibles.

Si vous avez un moniteur compatible et une nouvelle carte graphique, vous pouvez et devez activer G-Sync. Nous avons déjà expliqué comment faire, mais G-Sync permet de s'assurer que le taux de rafraîchissement de votre écran correspond aux images par seconde que votre carte graphique émet pour le jeu auquel vous jouez.

Activez G-Sync sur votre écran et dans les paramètres de Windows pour éviter les déchirures d'écran et garantir une expérience de jeu fluide. Nous vous recommandons également d'ajuster les paramètres d'affichage de votre jeu pour qu'ils correspondent à la fréquence de rafraîchissement de votre écran et de limiter le nombre maximal d'images par seconde à la limite supérieure de votre fréquence de rafraîchissement.

Windows n'utilise pas toujours par défaut la fréquence de rafraîchissement maximale de votre écran connecté. Si vous disposez d'un écran de jeu sophistiqué avec une fréquence de rafraîchissement élevée, vous devez activer ce paramètre à la fois sur l'écran et dans Windows.

Sinon, le moniteur sera réglé par défaut sur 60 Hz seulement. Suivez donc les étapes suivantes pour sélectionner votre fréquence de rafraîchissement maximale :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau et cliquez sur "paramètres d'affichage".

Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez "paramètres d'affichage avancés".

Faites ensuite défiler jusqu'au taux de rafraîchissement et cliquez sur le menu déroulant. À partir de là, sélectionnez la fréquence de rafraîchissement maximale de votre moniteur.

Si vous ne voyez pas le paramètre que vous attendez, il est probable que vous utilisiez le mauvais câble. Certains écrans ne peuvent afficher la fréquence de rafraîchissement maximale qu'avec un câble DisplayPort. Dans le cas contraire, la norme HDMI 2.1 peut être envisagée.

La plupart des applications que vous installez s'intègrent automatiquement aux processus de démarrage. Ainsi, lorsque vous allumez votre PC et que vous vous connectez à Windows, ces applications vous attendent. Parfois, cela n'est pas utile car les applications deviennent alors des processus d'arrière-plan qui gaspillent la puissance de traitement et les ressources.

Heureusement, il est assez facile de désactiver ces applications et non seulement de rendre votre PC plus rapide, mais aussi de l'optimiser lorsque vous jouez. Suivez ces étapes :

Appuyez sur CTRL+SHIFT+ESC pour lancer le Gestionnaire des tâches.

Recherchez l'onglet Démarrage et cliquez dessus

Parcourez la liste des applications et recherchez celles que vous n'utilisez pas régulièrement.

Faites un clic droit sur les applications incriminées et cliquez sur désactiver.

Dans Windows 11, vous pouvez également accéder à ces paramètres en cliquant sur le bouton Démarrer et en recherchant Startup apps. Cliquez sur ce paramètre système et vous pourrez alors activer et désactiver les applications.

Écrit par Adrian Willings.