Qu'est-ce que le ping et pourquoi est-il important pour les jeux ?

(Pocket-lint) - Lorsque vous jouez à des jeux multijoueurs, il est important de savoir quel est votre ping et comment il peut avoir un impact sur vos performances de jeu.

Outre le fait d'avoir une bonne visée et de bons réflexes, certains éléments peuvent avoir un impact positif ou négatif sur vos parties et influencer votre victoire ou votre échec. Le ping est l'un de ces éléments. Mais qu'est-ce que c'est et que pouvez-vous faire pour l'améliorer ? Restez avec nous pour le découvrir.

Lorsque vous jouez, le mot "ping" est utilisé pour désigner le temps nécessaire pour que le signal envoyé par votre PC de jeu soit reçu par le serveur de jeu sur lequel vous jouez.

Le ping est souvent utilisé de manière interchangeable avec la "latence" pour décrire un retard dans le mouvement ou les actions de votre personnage dans le jeu par rapport à vos entrées sur votre clavier, votre souris ou votre contrôleur.

La latence est cependant différente, car elle peut se présenter sous plusieurs formes différentes :

Latence du périphérique : Il s'agit du temps nécessaire à votre souris ou à votre clavier pour enregistrer une pression et envoyer cette action à votre PC de jeu.

du temps nécessaire à votre souris ou à votre clavier pour enregistrer une pression et envoyer cette action à votre PC de jeu. Latence du jeu : il s'agit du temps nécessaire à votre CPU pour traiter l'entrée et envoyer les données à votre carte graphique pour qu'elles soient rendues.

il s'agit du temps nécessaire à votre CPU pour traiter l'entrée et envoyer les données à votre carte graphique pour qu'elles soient rendues. Latence de rendu : Il s' agit du temps nécessaire pour que les données envoyées par le CPU soient rendues par le GPU.

Il s' du temps nécessaire pour que les données envoyées par le CPU soient rendues par le GPU. Latence du PC : c'est le temps que met une image à traverser le PC. Cela inclut la latence du jeu et du rendu.

c'est le temps que met une image à traverser le PC. Cela inclut la latence du jeu et du rendu. Latence d'affichage : Il s'agit du temps nécessaire à votre écran pour afficher une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu.

Il du temps nécessaire à votre écran pour afficher une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu. Latence du système : l'ensemble de ce processus de bout en bout.

Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur la latence. Nous avons déjà parlé des causes courantes de latence des PC et de la façon de les résoudre. Mais vous pouvez également réduire la latence en modifiant certaines parties de votre PC de jeu. Si vous mettez à niveau votre CPU, ajoutez de la RAM, achetez un nouveau GPU ou achetez une souris ou un clavier de jeu haut de gamme . Tous ces éléments peuvent contribuer à réduire les problèmes de latence, mais pas le ping.

En effet, le ping est ce qui se passe après certaines de ces sortes de latence. Une fois que le signal est envoyé à votre PC, il doit ensuite aller au serveur et revenir. Vous ne pouvez rien faire avec votre matériel pour accélérer ce processus. Cependant, vous pouvez rendre votre connexion plus fiable en utilisant une connexion Ethernet câblée à partir de votre routeur plutôt que de dépendre du Wi-Fi.

Vous savez maintenant que le ping est essentiellement le temps qu'il faut à votre PC pour communiquer avec le serveur de jeu. Mais comment le mesure-t-on ? Eh bien, le ping est généralement mesuré en millisecondes. Idéalement, plus le ping est faible, mieux c'est.

Si vous jouez à un jeu où vous hébergez le serveur et que d'autres personnes vous rejoignent, vous constaterez probablement que le ping est pratiquement nul. En revanche, le ping de vos amis sera plus élevé, en fonction de la distance à laquelle ils vivent.

Le ping varie en fonction de l'emplacement du serveur sur lequel vous jouez. Si vous choisissez un serveur hébergé dans une ville proche, votre ping devrait être raisonnable. De préférence autour de 15 ou 20 ms ou moins. D'autres serveurs proches peuvent être plus élevés, par exemple entre 40 et 60 ms. Vous pourrez quand même jouer raisonnablement sur ces serveurs et avoir une expérience assez décente.

Plus le serveur est éloigné, plus le ping est élevé.

Si vous consultez un navigateur de serveurs de jeux multijoueurs, il y a de fortes chances que vous ayez la possibilité de filtrer par ping afin de voir le plus faible et le plus élevé. Naturellement, vous voulez choisir ceux qui ont le ping le plus faible. Cependant, vous constaterez que ce n'est pas toujours possible.

Les serveurs à faible ping peuvent ne pas être peuplés selon l'heure de la journée. Si vous jouez au milieu de la nuit ou au milieu de la journée, lorsque les autres personnes ne jouent pas autant, vous devrez peut-être vous tourner vers des serveurs plus éloignés.

Le ping sera de plus en plus élevé au fur et à mesure que vous vous éloignerez. Nous trouvons qu'il est parfaitement possible de jouer sur des serveurs européens tout en jouant au Royaume-Uni avec un minimum de soucis. Nous pouvons également jouer sur des serveurs américains sur la côte Est, mais le ping sera plus élevé, parfois de l'ordre de 100 à 200 ms. Essayez de jouer en Asie et vous pourriez trouver plus de 200 ou 300 ms, ce qui est presque injouable.

Un ping élevé entraîne une déconnexion entre les boutons que vous appuyez et les actions qui se produisent dans le jeu. Plus le ping est élevé, plus cela s'aggrave. Dans le pire des cas, votre personnage peut bégayer sur la carte ou manquer des tirs qui auraient dû être connectés dans un jeu FPS ou une bataille royale, ce qui entraîne des pertes frustrantes.

Si vous jouez à des jeux compétitifs ou à des jeux rapides qui nécessitent des réactions rapides et une faible latence de précision, alors un ping faible en est un élément important.

C'est la raison pour laquelle les eSports et les événements de jeux compétitifs se déroulent dans des configurations LAN où les ordinateurs de chacun sont connectés ensemble localement. L'absence de connexion Internet signifie que les règles du jeu sont les mêmes pour tous en ce qui concerne le ping.

Cela empêche des choses comme "l'avantage du peeker" d'entrer en jeu. Dans ce cas, un joueur qui attaque a l'avantage sur un joueur immobile qui campe dans un coin en attendant que des ennemis arrivent. La différence de ping peut faire que chaque joueur voit des choses différentes :

Il est possible de mesurer votre ping assez facilement sans même être dans une partie. Pour ce faire, vous pouvez effectuer un test de vitesse en utilisant cet outil.

Il vous donne vos vitesses de chargement et de téléchargement, mais aussi le ping du serveur à partir duquel vous effectuez le test. Vous pouvez modifier l'emplacement du serveur à partir de cet outil, ce qui signifie que vous pouvez même tester votre ping pour voir comment il se comporte dans différentes régions.

Évidemment, la meilleure façon de réduire votre ping est de choisir un serveur géographiquement proche de vous. Il y a cependant d'autres choses que vous pouvez faire pour améliorer votre expérience.

Quittez les autres applications : lorsque vous jouez, veillez à quitter et à désactiver toutes les autres applications ou programmes qui pourraient avoir un impact sur votre réseau. Cela inclut des logiciels tels que Steam, Origin, Epic Games et d'autres qui peuvent télécharger des jeux en arrière-plan. Fermez Chrome et quittez les autres applications qui envoient des données réseau. Utilisez un câble Ethernet - évitez d'utiliser le Wi-Fi et connectez plutôt votre machine de jeu directement à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet rapide. Vous obtiendrez ainsi une connexion solide et une meilleure bande passante. Activez les paramètres de qualité de service : certains routeurs, en particulier les routeurs de jeux, disposent de paramètres de qualité de service dans les options du routeur. Ces paramètres permettent de hiérarchiser le trafic réseau de différentes manières. Vous pouvez configurer le routeur pour qu'il donne la priorité à votre machine de jeu sur tout le reste de votre réseau domestique. Certains routeurs ont également la possibilité de donner la priorité au trafic de jeu sur tous les autres éléments. Éteignez les périphériques réseau - Éteignez les appareils de votre maison qui utilisent la bande passante lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Des choses simples comme des appareils domestiques intelligents, d'autres ordinateurs et bien d'autres choses encore peuvent être intéressantes pour vos jeux. Mettez à niveau votre routeur - si tout le reste échoue, vous pouvez envisager de mettre à niveau votre routeur pour quelque chose de plus performant. Vous serez surpris de la différence que cela fait.

Écrit par Adrian Willings.