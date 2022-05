Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe plusieurs façons de jouer à des jeux PC à la maison, la plus évidente étant de jouer sur son propre PC. Mais parfois, on a envie de s'éloigner de son ordinateur et de jouer ailleurs, que ce soit dans son lit, sur le canapé, dans la salle de bains ou dans une autre pièce de la maison.

La bonne nouvelle est qu'il existe quelques solutions. Si vous recherchez quelque chose de portable, le Steam Deck de Valve est un choix évident, mais ce n'est pas forcément une obligation.

Mais quelles sont les autres options ? Nous sommes là pour vous aider à y voir clair.

Avant de commencer, vous devez vous assurer que vous disposez d'un réseau Wi-Fi domestique rapide et stable.

Une connexion haut débit rapide peut faire une grande différence si vous utilisez des services de streaming de jeux basés sur le cloud comme Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ou Google Stadia. Mais si vous prévoyez de diffuser des jeux en streaming localement, votre expérience sera bien plus agréable avec un signal solide autour de votre maison.

Les câbles Ethernet vous permettront d'obtenir une connexion solide, mais une combinaison de Wi-Fi 6, d'un excellent routeur Wi-Fi ou d'un réseau Mesh Wi-Fi vous aidera vraiment.

Si vous êtes un joueur sur PC, il est fort probable que vous ayez déjà une bonne collection de jeux Steam. Si c'est le cas, vous avez déjà pris un bon départ, car Steam facilite considérablement la diffusion locale de vos jeux sur toutes sortes d'appareils, y compris votre Google Chromebook.

Meilleures offres PlayStation Black Friday 2021: PS Plus, accessoires PS5 / PS4 et plus Par Rik Henderson · 13 Peut 2022

Steam vous permet de diffuser vos jeux en continu via un service appelé Steam Link. Steam Link est une application que vous pouvez télécharger et installer sur tous vos appareils, de l'iPhone d'Apple aux téléphones et tablettes Android, en passant par le Raspberry Pi, l'Apple TV et bien d'autres encore.

Bien entendu, si vous disposez de Steam Link, vous pouvez également diffuser des jeux de votre PC de jeu vers votre console portable.

Grâce à Steam Link, vous pouvez jouer à tous les jeux de votre bibliothèque Steam. La qualité de votre expérience dépend uniquement de votre connexion Wi-Fi et de la puissance de votre PC de jeu.

Steam Link est remarquablement facile à configurer. Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous avez installé la dernière version de Steam sur votre PC de jeu.

Ensuite, rendez-vous sur l'appareil sur lequel vous souhaitez jouer, puis téléchargez et installez l'application Steam Link :

Il convient de noter ici que Steam recommande d'utiliser une connexion 5 GHz ou une connexion Ethernet filaire pour obtenir les meilleurs résultats.

De nombreuses manettes de jeu Bluetooth sont compatibles avec Steam Link, ce qui signifie que vous pouvez toujours utiliser une manette tout en jouant sur votre téléphone, tablette ou autre appareil, mais certains jeux sont également optimisés pour les commandes tactiles.

Si vous n'êtes pas sûr des jeux qui fonctionneront, la bonne nouvelle est que vous pouvez appliquer un filtre à la boutique Steam qui indique quels jeux fonctionnent avec les manettes et le Remote Play.

Une fois l'application téléchargée, lancez-la et vous trouverez quelques étapes simples pour vous connecter à votre PC de jeu. L'application analysera automatiquement votre réseau Wi-Fi pour trouver le PC qui exécute Steam. Assurez-vous donc que l'appareil que vous utilisez est connecté au même réseau que votre PC.

Une fois l'appareil trouvé, cliquez pour vous y connecter et vous verrez apparaître à l'écran un code à saisir sur votre PC Steam afin de coupler les deux appareils. Cela devrait se faire automatiquement avec une fenêtre pop-up apparaissant sur votre PC. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur Steam, cliquez sur vos paramètres et trouvez la section "Remote Play". À partir de là, vous pouvez cliquer pour associer un appareil Steam Link, annuler l'association d'appareils, définir un code de sécurité, etc.

Le code de sécurité est utile si vous configurez Steam Link sur un appareil partagé avec le reste de la famille. Il s'agit essentiellement d'un code PIN qui doit être saisi chaque fois que quelqu'un utilise Steam Link. C'est donc un moyen idéal d'empêcher vos enfants de jouer à distance à des jeux qu'ils ne devraient pas pouvoir utiliser.

Une fois que tout est fait, appuyez sur play sur l'application et elle lancera le mode Big Picture sur votre PC et vous permettra de choisir et de lancer le jeu également. Vous n'avez plus qu'à vous lancer et à jouer. C'est aussi simple que cela.

Si vous avez un ordinateur portable ou une autre machine Windows à la maison qui n'est pas aussi puissante que votre machine de jeu principale, mais que vous souhaitez quand même l'utiliser, c'est possible.

Steam permet aux joueurs de diffuser des jeux sur différents appareils Windows en toute simplicité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger et d'installer Steam sur votre autre machine. Une fois connecté, vous aurez la possibilité de jouer à n'importe quel jeu de votre bibliothèque.

Pour ce faire, cliquez sur votre bibliothèque de jeux et trouvez le jeu auquel vous voulez jouer, puis cliquez sur la flèche vers le bas à l'endroit où se trouve normalement le bouton de lecture (à côté de "Installer"). À partir de là, vous trouverez l'option permettant de diffuser le jeu en streaming à partir de votre machine de jeu principale.

L'avantage de cette option est que vous n'avez pas besoin d'installer le jeu sur la deuxième machine, mais vous pouvez tout de même utiliser la puissance de votre machine principale.

Écrit par Adrian Willings.