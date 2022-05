Qu'est-ce que le Xe Super Sampling (XeSS) ? La technologie d'Intel qui améliore le jeu explique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec l'arrivée sur le marché des cartes graphiques Arc d'Intel, la société travaille sur diverses technologies pour vous garantir la meilleure expérience de jeu possible. L'une de ces technologies est prête à rivaliser avec DLSS de Nvidia et AMD FidelityFX Super Resolution.

Connue sous le nom de Xe Super Sampling (ou XeSS en abrégé), il s'agit d'une technologie de super échantillonnage accélérée par l'IA, conçue pour être open-source. Cela signifie qu'elle ne fonctionnera pas seulement avec les GPU d'Intel, mais aussi avec ceux de ses rivaux.

Nous allons explorer plus en détail ce que cela signifie et comment cela va améliorer votre expérience de jeu.

Intel a déjà montré ce que le Xe Super Sampling peut faire. XeSS est conçu pour prendre un jeu qui est rendu en 1080p et l'upscaler en 4K. Cela signifie en théorie qu'il offre les mêmes avantages que le Deep Learning Super Sampling de Nvidia. Cet avantage est que vous pouvez jouer à des jeux à des résolutions inférieures (ce qui signifie des FPS plus élevés) mais utiliser la technologie pour sortir une image de plus haute résolution sur votre moniteur de jeu.

Intel a montré une démonstration de cette technologie en action en comparant côte à côte des séquences de jeu rendues nativement en 4K et les mêmes séquences mises à l'échelle par XeSS. La différence est à peine perceptible. Intel affirme qu'en utilisant XeSS, les joueurs pourront obtenir deux fois plus de performances, c'est-à-dire plus de FPS, tout en bénéficiant d'une image haute résolution.

L'objectif final est de vous offrir le meilleur des deux mondes : des taux d'images par seconde élevés et une haute résolution.

Intel a déclaré que XeSS sera open source et que les développeurs de jeux pourront l'utiliser. Le Xe Super Sampling fonctionnera également avec toutes les cartes graphiques prenant en charge le Shader Model 6.4+ et les instructions DP4a. Naturellement, il est probable que XeSS sera plus performant sur les processeurs graphiques Arc d'Intel, mais il fonctionnera également avec les produits Nvidia et AMD.

Intel a déclaré qu'elle a travaillé dur pour s'assurer que le Xe Super Sampling ne sera pas affecté par le ghosting ou le blurring qui est parfois un problème avec la technologie upscaling.

La société a également déclaré que XeSS disposera de cinq modes de qualité d'image différents. Ces modes seront les suivants

Ultra performance - facteur de mise à l'échelle 3 fois supérieur

Performance - facteur de mise à l'échelle 2 fois supérieur

Équilibré - facteur de mise à l'échelle 1,7 fois plus élevé

Qualité - facteur de mise à l'échelle 1,5 fois supérieur

Ultra qualité - facteur d'échelle 1,3 fois supérieur.

Intel affirme que la technologie XeSS permet d'atteindre des taux de mise à l'échelle élevés sans nuire à la qualité et qu'elle est plus efficace que les autres techniques de mise à l'échelle temporelle et spatiale.

Comme les autres technologies d'upscaling, Intel XeSS nécessitera un certain effort pour fonctionner. La technologie doit être formée pour fonctionner avec les jeux afin que l'IA comprenne comment maximiser les performances et maintenir la qualité.

Cela signifie que la liste sera limitée au début, mais qu'elle s'allongera avec le temps. Actuellement, la liste des jeux comprend

Arcadegeddon

Anvil

Chorus

Chivalry II

Death Stranding

Dolmen

Enrôlé

Hitman III

Ghostwire : Tokyo

Grid Legends

Shadow of the Tomb Raider

Super People

The Settlers

Vampire : Blood Hunt

Cette liste est évidemment assez courte pour le moment, mais le fait que la technologie soit open source devrait lui permettre de se développer rapidement au fil du temps.

