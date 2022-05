Qu'est-ce que le "Stream Sniping" et que pouvez-vous faire pour y remédier ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ces dernières années, de plus en plus de personnes se sont lancées dans le streaming sur Twitch, YouTube et Facebook.

Les joueurs aiment l'idée de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Mais tout le monde sait qu'il n'est pas si facile de gagner sa vie. Il ne suffit pas de télécharger OBS Studio ou Streamlabs et d'appuyer sur le bouton "Go Live".

Il faut disposer d'une installation professionnelle avec tout le matériel nécessaire, d'un bon microphone pour être entendu et de beaucoup de temps et de patience à consacrer à son métier. Sans oublier le charisme nécessaire pour maintenir l'attention du public et le faire revenir. Pourtant, si vous êtes prêt, c'est une activité passionnante.

Mais il y a des choses dont il faut être conscient, et l'une d'entre elles est le sniping en streaming.

Si vous jouez à des jeux PC en ligne depuis un certain temps, vous savez qu'il y a beaucoup de trolls et d'individus horribles qui aiment gâcher votre plaisir. Ces personnes adorent chagriner et causer des méfaits qui peuvent leur apporter du plaisir mais qui, en général, le gâchent pour tous les autres.

Malheureusement, avec la popularité croissante du streaming, ces trolls sont passés à un nouveau jeu : le sniping de streaming.

En termes simples, le sniping de flux est l'acte d'utiliser votre flux contre vous. Si vous jouez à un jeu multijoueur en ligne, vous risquez d'être victime de stream sniping. Cette pratique est particulièrement courante dans les jeux compétitifs, où le fait de savoir où se trouve un ennemi peut faire la différence entre gagner ou perdre un match.

Vous est-il déjà arrivé de jouer en écran partagé avec un ami ou un proche et de jeter un coup d'œil pour voir où il se trouvait afin de prendre l'avantage ? Le fait qu'un simple coup d'œil suffise à vous faire gagner la partie est très tentant. Avec le streaming, vous vous exposez à ce que n'importe qui vous fasse la même chose, où que vous soyez dans le monde.

Tout ce que quelqu'un doit faire, c'est ouvrir la plateforme de streaming que vous avez choisie et cliquer sur votre flux en direct pour voir ce que vous faites. Si vous utilisez les paramètres standard, il y a de fortes chances pour qu'ils aient un flux en temps réel de votre position et de vos activités.

Si vous ouvrez la carte à n'importe quel moment ou si vous êtes assis et campez dans un endroit particulier ou même simplement près d'un endroit évident et facilement identifiable, il est facile de vous trouver et de vous battre.

Il est facile de penser que le sniping de stream n'est vraiment un problème que pour les grands streamers. Les trolls ont peut-être plus de plaisir à prendre le dessus sur quelqu'un qui diffuse son jeu à des milliers de spectateurs, après tout. Mais c'est aussi un problème pour les petits streamers.

Parfois, les snipers de stream ne le font que pour gagner, parfois ils ont pour mission de harceler et d'ennuyer délibérément un streamer en particulier.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour atténuer certains des problèmes liés au sniping en streaming. De nombreux jeux populaires disposent de paramètres dédiés aux streamers. Il s'agit parfois d'éléments tels que le mode streamer pour la musique du jeu (afin d'éviter les atteintes aux droits d'auteur), mais aussi de paramètres qui masquent le nom du serveur sur lequel vous vous trouvez, vous permettent de dissimuler ou de modifier votre pseudo dans le jeu, etc.

Rainbow Six Siege, par exemple, dispose de plusieurs outils pour lutter contre le sniping en streaming. Il s'agit notamment de divers paramètres permettant d'empêcher les snipers de faire la queue avec vous dans une partie en masquant votre région et votre temps de latence, ainsi que des paramètres permettant de retarder de façon aléatoire votre correspondance lorsque vous cliquez pour rejoindre une partie, afin qu'il soit plus difficile de se retrouver dans le même lobby. D'autres paramètres permettent aux streamers de masquer les noms, les niveaux d'autorisation et les avatars, afin qu'il soit plus difficile de vous trouver.

Ces paramètres ne suffisent toutefois pas à résoudre le problème. Ils aident mais ne sont pas infaillibles. Si vous vous trouvez dans un endroit facilement identifiable, vous êtes toujours facile à trouver et à tuer, à troller ou à faire quoi que ce soit d'autre que le sniper du streaming planifie.

Une chose que vous pouvez faire pour combattre le sniping de flux est d'ajouter un délai à votre flux. Idéalement, vous souhaitez pouvoir dialoguer avec votre public en temps réel, en répondant aux commentaires au fur et à mesure qu'ils se produisent dans le chat. Mais cela peut poser problème si vous vous exposez aux snipers de flux.

Bien sûr, si vous jouez à un jeu compétitif et que vous vous concentrez sur le jeu, il se peut que vous ne répondiez pas au chat aussi souvent que vous le pourriez de toute façon, donc l'ajout d'un délai peut ne pas avoir d'importance.

Vous pouvez facilement ajouter un délai de diffusion dans OBS, Streamlabs et XSplit.

Par exemple, dans OBS, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur l'onglet Paramètres

Naviguez jusqu'à Advanced

Recherchez le paramètre marqué "stream delay" et cliquez sur "enable".

Ajoutez une durée que vous souhaitez voir ajoutée au flux et expérimentez pour voir ce qui fonctionne.

Si les snipers du streaming vous posent problème et que vous savez de qui il s'agit, il existe d'autres solutions.

Certains jeux permettent aux utilisateurs de signaler les comportements toxiques d'autres joueurs. Cela inclut le signalement de joueurs pour le sniping en streaming, qui, avouons-le, est une autre forme de tricherie de toute façon.

Vous pouvez également demander de l'aide à la plateforme de streaming de votre choix. Twitch, par exemple, dispose de directives relatives au contenu des jeux que les joueurs et les utilisateurs de Twitch doivent connaître. Les directives de Twitch comprennent des règles contre le sniping en streaming :

"Toute activité, telle que la tricherie, le piratage, le botting ou la falsification, qui donne au propriétaire du compte un avantage injuste dans un jeu multijoueur en ligne, est interdite. Cela inclut également l'exploitation de la diffusion en direct d'un autre diffuseur afin de le harceler dans le jeu, comme le stream sniping."

Donc si vous savez que quelqu'un vous snipe en streaming, signalez-le.

Écrit par Adrian Willings.