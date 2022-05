Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les jeux PC dépendent fortement des pilotes graphiques qui les prennent en charge. Les pilotes de GPU peuvent faire ou défaire le lancement d' un jeu et Nvidia prend donc ces choses au sérieux.

Naturellement, la qualité perçue d'une carte graphique est fortement influencée par les pilotes qui la prennent en charge. Le matériel peut être incroyablement bien conçu, mais si les pilotes provoquent des plantages constants, les redoutables erreurs d'écran bleu, des bégaiements de jeu, du lag ou pire encore, alors tout le monde en souffre.

C'est pourquoi Nvidia prend les pilotes très au sérieux.

Surtout lorsque l'entreprise souhaite mettre en avant la possibilité de jouer à 8K 60Hz avec le HDR activé. Ces revendications audacieuses ont été faites pour les cartes graphiques GeForce RTX 3090 et RTX 3090 Ti, et ce n'est pas surprenant compte tenu de la puissance de ces GPU, mais elles peuvent toujours échouer avec un mauvais pilote.

Nvidia accorde donc une grande importance aux tests approfondis des pilotes avant leur lancement. L'entreprise sait qu'il existe un grand nombre de PC de jeu avec toutes sortes de configurations. Pour que les pilotes soient aussi robustes que possible, il faut donc procéder à de nombreux tests.

Dans le cadre du programme Game Ready Driver de Nvidia, l'entreprise met l'accent sur des tests approfondis sur des milliers de configurations matérielles possibles. Ces tests visent à garantir que chaque joueur bénéficie des meilleures performances possibles et d'un système fiable.

Nvidia affirme qu 'elle effectue 1 000 tests de fiabilité par jour. Cela équivaut à 1,8 million d'heures de tests par an, soit 214 ans de tests approfondis. Nvidia utilise une matrice de test compliquée qui teste plus de 4 500 configurations de PC différentes, notamment des cartes graphiques, des processeurs, de la mémoire vive et bien plus encore. Elle va même jusqu'à tester du matériel datant de 2012.

C'est cette fierté de bien faire les choses qui explique pourquoi Nvidia ne publie pas de pilotes bêta. C'est aussi pourquoi Nvidia s'efforce de soumettre chaque pilote aux rigoureuses procédures de test WHQL ( Windows Hardware Quality Labs ) de Microsoft.

Les pilotes Game Ready sont une affaire sérieuse. Vous n'y avez peut-être pas pensé lorsque vous étiez occupé à jouer à votre jeu préféré, mais il y a plus de 25 millions de lignes de code dans chaque pilote Game Ready que vous téléchargez. Selon Nvidia, c'est comparable à la quantité de code que l'on trouve dans un avion de chasse moderne.

Les pilotes doivent également être programmés et testés pour chaque jeu publié. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'un nouveau pilote soit lancé au moment de la sortie d'un nouveau grand titre. Les pilotes sont réglés pour offrir des taux de trame plus élevés pour les jeux, mais aussi pour garantir des taux de trame constants pour une expérience fluide.

Les pilotes de Nvidia mettent également l'accent sur la réduction de la latence du système, ce qui garantit que votre PC et ce que vous voyez sur votre écran de jeu répondent rapidement aux entrées de votre souris et de votre clavier.

Nvidia travaille également en étroite collaboration avec les développeurs de jeux pour s'assurer que les pilotes sont prêts bien avant le lancement et qu'ils sont testés et optimisés de manière approfondie. Les tests et l'optimisation se poursuivent ensuite jusqu'à la sortie du jeu. Les futures mises à jour permettront d'améliorer encore les performances au fil du temps.

Ce travail signifie également que Nvidia peut offrir l'option d'"optimiser" un jeu via GeForce Experience. Ainsi, d'un simple clic dans ce logiciel, l'utilisateur peut régler le jeu sur les meilleurs paramètres pour son système de jeu.

Tout cela s'accompagne d'un bonus supplémentaire, à savoir l'amélioration des performances via DLSS, si vous en avez besoin. La prochaine fois que vous jouerez à un jeu, n'oubliez pas la quantité de travail qui a été consacrée à son bon fonctionnement.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Chris Hall.