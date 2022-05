Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pocket-lint va bientôt donner le coup d'envoi de sa première semaine du jeu sur PC en association avec Nvidia GeForce RTX.

Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022, nous vous proposerons toute une série d'articles, de critiques, d'interviews, de vidéos et d'autres informations passionnantes consacrées au jeu sur PC.

Vous pourrez suivre l'ensemble de notre contenu sur une section dédiée ici même sur Pocket-lint et tout découvrir, des meilleurs jeux à acheter en ce moment, aux explications de chaque caractéristique principale à rechercher sur une carte graphique moderne.

Il devrait y avoir quelque chose pour tout le monde, y compris des conseils pour construire votre propre PC de jeu et pourquoi le ray tracing transforme les jeux sur PC.

Nous nous entretiendrons également avec certaines des personnes les plus importantes du secteur, afin de connaître leur point de vue sur le présent et l'avenir des joueurs. Enfin, nous vous donnerons nos impressions sur les souris, moniteurs, claviers et accessoires que nous avons testés récemment, afin de vous aider à prendre votre prochaine décision d'achat.

Alors n'oubliez pas d'ajouter le hub PC Gaming à vos favoris et revenez sur Pocket-lint la semaine prochaine pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les jeux sur PC et les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX.

Écrit par Rik Henderson.