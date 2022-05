Steam Deck de Valve prend désormais en charge de nombreux jeux supplémentaires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque la platine Steam a été lancée, les gens étaient naturellement curieux de savoir quels jeux fonctionneraient sur la console. À l'époque, seuls 100 jeux étaient jouables, mais ce nombre n'a cessé d'augmenter au cours des derniers mois.

Nous avons déjà expliqué comment voir quels jeux fonctionneront sur Steam Deck avant de les acheter, mais il est bon de savoir qu'il y a maintenant plus de 1 289 jeux qui sont dits entièrement "vérifiés".

Comme nous l'avons montré, il existe plusieurs façons de vérifier quels jeux de votre bibliothèque sont considérés comme "vérifiés", "jouables" ou "non pris en charge". Le plus simple de ces outils est naturellement l'outil officiel, qui vous permet de voir d'un coup d'œil quels sont vos jeux qui se trouvent dans ces catégories.

C'est bien de pouvoir voir ces choses d'un coup d'œil et Boiling Steam a créé un joli graphique à cet effet.

Selon ce post, il y a actuellement plus de 2 400 jeux jugés "jouables" sur la console de jeux portable. Plus important encore, vous pouvez constater une forte augmentation du nombre de jeux compatibles depuis le lancement de Steam Deck.

Ces données ont été recueillies sur la SteamDB et il est également possible de voir le nombre total de jeux vérifiés et jouables sur Protondb.

L'avenir est certainement prometteur pour Steam Deck.

Écrit par Adrian Willings.