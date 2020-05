Comment configurer Google Stadia sur OnePlus 8/8 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a déployé la prise en charge de Stadia sur un ensemble de combinés au cours des derniers mois, et une nouvelle inclusion est la série OnePlus 8. Cela signifie bien sûr que si vous avez un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, vous pouvez jouer à des jeux de qualité console sur votre smartphone avec un contrôleur de jeu approprié.

Stadia est la tentative de Google de concurrencer le service xCloud de Microsoft et dautres plates-formes de jeux en nuage. Initialement, il a été lancé en tant que système reliant un contrôleur dédié à un appareil Chromecast Ultra, avec des combinés Pixel également pris en charge. Maintenant, il est déployé sur encore plus de téléphones Android, et avec labonnement Stadia Pro, il est relativement peu coûteux de commencer à jouer à des jeux appropriés sur votre smartphone.

Si vous avez un OnePlus 8 ou 8 Pro , vous pouvez commencer tout de suite et il ne pourrait pas être plus simple de commencer.

Recherchez «Stadia» dans le Play Store et installez-le

Ouvrez lapplication et appuyez sur «Commencer»

Confirmez votre compte Google

Entrez le code dinvitation si vous en avez un

Choisissez votre avatar et créez un nom de joueur

Définir les paramètres de confidentialité

Inscrivez-vous à lessai / abonnez-vous

La première étape est donc assez simple, il vous suffit de trouver et dinstaller lapplication Stadia dans le Play Store. Lorsque vous le lancez pour la première fois, vous devrez suivre un bref processus de configuration qui nécessite de sélectionner votre compte Google, dentrer le code dinvitation que vous pourriez avoir, puis de choisir un avatar. Vous devrez également choisir un nom de joueur Stadia avant de continuer à jouer.

À ce stade, il vous sera demandé vos préférences de confidentialité. Par exemple, qui peut voir que vous êtes en ligne, vous inviter à des jeux ou voir à quels jeux vous avez joué. Vous pouvez le définir sur personne, amis, amis et leurs amis ou tout le monde. Enfin, vous choisissez de commencer un essai gratuit ou de vous abonner.

Actuellement, Stadia Pro - le plan dabonnement payant - est disponible gratuitement pendant deux mois, y compris laccès à des jeux gratuits. Cest donc un excellent point de départ.

Bien que vous puissiez utiliser le contrôleur officiel de Google si vous le souhaitez, vous nêtes pas obligé de le faire. Les dernières manettes sans fil Xbox One et PS4 ont des capacités Bluetooth, et vous pouvez donc simplement en connecter une en lassociant au Bluetooth de votre téléphone.

Mettez votre manette sans fil Xbox One ou votre manette PS4 en mode dappairage

Accédez à Paramètres> Bluetooth et connexion de lappareil

Appuyez sur «Bluetooth» maintenant «Associer un nouvel appareil»

Sélectionnez votre contrôleur dans la liste des appareils

Pour mettre votre manette Xbox en mode dappairage, allumez-la simplement à laide du gros bouton daccueil `` X à lavant, puis appuyez et maintenez le petit bouton dappariement sur le bord supérieur. Le bouton daccueil commencera à clignoter.

Pour mettre votre manette PS4 en mode dappairage, vous devez appuyer et maintenir le bouton PlayStation et le bouton Partager simultanément pendant quelques secondes, et attendre que la lumière commence à clignoter.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez vous connecter à lun des contrôleurs à partir du menu Bluetooth de votre téléphone, tout comme pour coupler un casque.

Sur lécran daccueil de lapplication Stadia, il vous invitera à essayer certains jeux, mais si vous cliquez sur longlet `` Store en bas à gauche, vous pourrez voir la galerie complète des titres disponibles. Si vous êtes abonné à Stadia Pro, vous aurez accès à un tas de titres gratuits auxquels votre abonnement vous donne accès.

Pour accéder à ces jeux, appuyez simplement sur «Réclamer» sur ceux auxquels vous souhaitez jouer.

Une fois que vous avez réclamé un titre, vous pouvez choisir de le jouer en appuyant simplement dessus, en vous assurant que le menu déroulant affiche «Cet appareil» et en appuyant sur la grande icône «Jouer» au milieu. Puisque vous diffusez ces jeux en continu, les jeux eux-mêmes noccupent pas de stockage sérieux sur votre téléphone.

En supposant que vous avez un contrôleur connecté, vous êtes maintenant prêt à partir. Simplement jouer.