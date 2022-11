Nvidia réimagine Portal avec le ray tracing et le DLSS.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nvidia a révélé Portal avec RTX, qui est une réimagination du jeu vidéo emblématique de Valve avec des graphismes améliorés qui incluent naturellement le ray tracing complet et plus encore.

Portal with RTX sera gratuit pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu original et sera disponible en téléchargement en tant que DLC pour ce jeu.

Il a été conçu avec amour par les Lightspeed Studios de Nvidia et sera disponible le 8 décembre. Portal avec RTX offrira la meilleure expérience possible avec les dernières cartes graphiques Nvidia de la série 40 grâce à DLSS 3, mais il fonctionnera également avec DLSS 2 sur les cartes précédentes de la série 30.

Nvidia affirme qu'avec DLSS 3, les utilisateurs bénéficieront de performances 2,8 fois supérieures, ce qui leur permettra de vivre une expérience fluide tout en profitant pleinement des textures haute résolution et de l'éclairage par traçage de rayons.

Pour célébrer le lancement, Nvidia organise une soirée spéciale en direct le 6 décembre, avec un aperçu des coulisses de la construction du jeu, du gameplay, des cadeaux pour le jeu et bien plus encore. Si vous vous connectez pour voir l'action, vous aurez une chance de gagner des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080.

