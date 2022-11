Oubliez le 8K, la RTX 4090 de Nvidia peut faire tourner des jeux à 13K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsque Nvidia a lancé ses cartes graphiques RTX série 30, la société a fait une grande poussée pour les jeux 4K. Il semble maintenant que la série 40 soit encore plus performante.

Lors de son lancement, Nvidia a clairement indiqué que sa carte graphique phare RTX 4090 allait livrer la marchandise avec un énorme 24 Go de mémoire GDDR6X et une puissance de traitement jusqu'à quatre fois plus rapide que la RTX 3090 Ti.

Ce que cela signifiait dans le monde réel, c'est une amélioration des performances pendant les jeux 4K. Mais vous pourriez être surpris d'apprendre que la RTX 4090 est encore plus performante que vous ne le pensez.

Un YouTuber connu sous le nom de Golden Reviewer a réalisé une vidéo montrant comment la RTX 4090 peut être poussée encore plus loin.

Dans cette vidéo, Genshin Impact est poussé jusqu'à une résolution de 13 760 x 5760. C'est 13K, ce qui, comme le souligne Tom's Hardware, représente environ 178,32 mégapixels par image. Cette résolution est également 8,5 fois supérieure à celle de la 4K.

Il convient de noter que Genshin Impact est loin d'être le jeu le plus éprouvant. Il est également disponible sur mobile et sur console, ce n'est donc pas exactement un titre triple A qui pousse les visuels à leur limite, mais c'est tout de même impressionnant.

Il n'est pas non plus possible d'obtenir un écran de jeu de 13K à l'heure actuelle et YouTube ne diffuse pas de vidéos à une résolution supérieure à 8K, mais il s'agit tout de même d'une démonstration impressionnante de ce qui est possible.

Le jeu tourne toujours à une fréquence de 30 images par seconde et est également très beau. Peut-être verrons-nous davantage de performances de ce type à l'avenir.

Écrit par Adrian Willings.