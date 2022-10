Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nvidia a élargi la liste des titres disponibles sur sa plateforme de jeux en nuage qui fonctionnent avec des commandes tactiles.

GeForce Now a déjà proposé des commandes à l'écran pour les joueurs mobiles, notamment pour Fortnite et Genshin Impact. Cependant, elle élargit cette liste pour inclure une autre série de jeux qui fonctionneront sans manette sur téléphone et tablette.

Il s'agit notamment de Trine 2, Slay the Spire et Dota Underlords. Certains jeux fonctionnent également avec des commandes tactiles sur tablette uniquement, notamment Shadowrun Returns, Talisman : Digital Edition et Magic : The Gathering Arena.

Vous pouvez trouver la liste complète des jeux tactiles ci-dessous :

Mobiles et tablettes

Dota Underlords (Steam)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Into the Breach (Steam et Epic Games)

Papers, Please (Steam)

Slay the Spire (Steam)

Tabletop Simulator (Steam)

Trine 2 : Complete Story (Steam)

Tablette uniquement

Bridge Constructor Portal (Steam)

Door Kickers (Steam)

Magic : The Gathering Arena (Wizards.com et Epic Games)

March of Empires (Steam)

Monster Train (Steam)

Shadowrun Returns (Steam et Epic Games)

Talisman : Digital Edition (Steam)

Le GeForce Now deNvidia fonctionne avec vos propres jeux achetés sur différents magasins numériques pris en charge, tels que Steam et Epic Games Store. Certains, comme Fortnite, sont gratuits.

L'application GeForce Now pour Android comporte désormais une nouvelle ligne de commandes tactiles mobiles où vous pouvez trouver les jeux pris en charge. L'application Android inclut également la prise en charge d'Apaptive VSync pour certains jeux afin d'améliorer les performances.

