(Pocket-lint) - Nvidia a amélioré la résolution de son niveau GeForce Now RTX 3080 lorsqu'il est exécuté via un navigateur Chrome.

Les membres du plan d'abonnement le plus élevé peuvent désormais diffuser des flux jusqu'à 1600p et 120fps lorsqu'ils jouent à des jeux via Chrome. Il en va de même pour plusieurs Chromebooks axés sur les jeux lancés cette semaine : l'Acer Chromebook 516 GE, l'Asus Chromebook Vibe CX55 Flip et le Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

Les Chromebooks tirent le meilleur parti de l'augmentation de la résolution et de la fréquence de rafraîchissement grâce à leurs écrans bien équipés. Ils sont également équipés de la technologie Wi-Fi 6E et peuvent donc diffuser les images améliorées sans fil sans problème.

Auparavant, le navigateur Chrome était limité à un streaming de 1440p lors du jeu GeForce Now, même pour les membres RTX 3080.

La plateforme de jeu en nuage deNvidia comporte trois niveaux d'adhésion : gratuit, prioritaire et le RTX 3080 susmentionné.

Le plan gratuit vous donne une heure de jeu à la fois sur une plate-forme de jeu "basique". Le plan prioritaire vous permet de jouer six heures sur une configuration RTX avec une sortie maximale de 1080p 60fps - il coûte 8,99 £ / 8,99 $ / 9,99 € par mois.

Le niveau RTX 3080 est considérablement plus cher, à 17,99 £ / 19,99 $ / 19,99 € par mois, mais il permet de jouer à des jeux sur un PC équipé de graphismes RTX 3080 (d'où son nom), vous offre huit heures de jeu par session, ainsi que des graphismes et des fréquences d'images améliorés. Vous pouvez même obtenir jusqu'à 4K HDR avec ce plan lorsque vous jouez avec un appareil Nvidia Shield TV.

Tous les jeux joués sur GeForce Now sont les vôtres, car il donne accès à plus de 1 400 titres disponibles sur Steam, Epic Games Store, GOG et d'autres boutiques numériques. De nombreux jeux free-to-play sont également inclus.

Écrit par Rik Henderson.