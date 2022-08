Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La plateforme de jeu en nuage GeForce Now de Nvidia permet désormais de jouer jusqu'à 1440p 120fps via un navigateur Chrome ou Edge fonctionnant sur un PC.

Cela signifie que, selon votre niveau d'abonnement, vous pouvez obtenir une expérience de jeu sur PC de haut niveau en utilisant presque n'importe quel ordinateur, quelles que soient ses spécifications.

-

Vous devrez être membre du niveau de streaming le plus élevé de Nvidia- RTX 3080 - mais tout ce que vous avez à faire pour que cela fonctionne est d'accéder au menu des paramètres lorsque vous êtes sur play.geforcenow.com (dans les trois barres "burger" sur le côté gauche) et de sélectionner la résolution et le taux d'images que vous souhaitez via les options des douanes dans "qualité du streaming".

Les membres de la RTX 3080 bénéficient également de la prise en charge du ray tracing et d'une durée de jeu continue pouvant atteindre huit heures.

Le streaming à plus haute résolution est également disponible sur d'autres appareils, y compris Android - avec les téléphones compatibles offrant 120fps (120Hz) également.

Nous n'avons pas été en mesure de tester le boost Chrome nous-mêmes, car nous sommes GeForce Now Founders - l'équivalent de Priority - et sont donc bloqués à 1080p et 60fps en utilisant le service.

Nvidia a également annoncé que la prise en charge de six nouveaux jeux a été ajoutée à la plate-forme, notamment Pheonix Point et le nouveau jeu Thymesia.

Vous pouvez en savoir plus sur Nvidia GeForce Now dans notre guide détaillé sur le service de cloud gaming.

Écrit par Rik Henderson.