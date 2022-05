Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a mis à jour son service de cloud gaming GeForce Now pour inclure pour la première fois des jeux en 4K 60fps pour PC et Mac, ainsi que 120fps pour les appareils Android 120Hz.

Ces deux ajouts sont exclusifs aux membres GeForce Now RTX 3080 - le niveau de paiement le plus élevé du service - mais il est bon de voir qu'il continue à étendre ses capacités.

Le service utilise désormais la technologie DLSS de Nvidia pour améliorer les performances tout en maintenant des taux de trame élevés. Elle utilise l'intelligence artificielle pour super échantillonner les images afin de garantir des images nettes et détaillées sans nuire au rafraîchissement. Cela n'est possible qu'avec des serveurs équipés de GPU RTX haut de gamme.

Les appareils Android dont la compatibilité avec les jeux à 120 images par seconde a été confirmée sont les Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Flip 3 et OnePlus 9 Pro.

Un abonnement Nvidia GeForce Now RTX 3080 coûte 17,99 £ / 19,99 $ / 19,99 € par mois ou 89,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € pour 6 mois lorsqu'il est payé d'avance.

Vous pouvez choisir de jouer gratuitement, mais vous êtes limité au temps de jeu et au type de plate-forme de jeu proposé. Un abonnement GeForce Now Priority est également disponible pour 8,99 £ / 8,99 $ / 9,99 € par mois, qui permet de jouer avec RTX et le ray tracing, mais pas les plus hautes résolutions / fréquences d'images sur toutes les machines.

Vous pouvez en savoir plus sur le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now dans notre guide pratique ici.

Écrit par Rik Henderson.