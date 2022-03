La GeForce RTX 3090 Ti de Nvidia pourrait être lancée ce mois-ci

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons très peu entendu parler de la nouvelle carte graphique phare de Nvidia depuis son dévoilement au CES 2022 . Maintenant, des informations sur la date de lancement du RTX 3090 Ti ont été divulguées.

Selon les dernières informations révélées, le lancement devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci. Cette information provient également de la documentation officielle qui a été envoyée aux partenaires de Nvidia et montre qu'elle sera à la fois annoncée et disponible à l'achat le même jour. Et c'est le 29 mars 2022.

La GeForce RTX 3090 Ti devait initialement être lancée en janvier mais avait été retardée. Quelque chose auquel nous sommes tous trop habitués au cours des deux dernières années.

La rumeur dit qu'il ne s'agissait pas de la pénurie habituelle de puces, mais plutôt d'un problème avec la mémoire GDDR6X incluse dans la carte qui devait être corrigée avant de pouvoir être envoyée aux examinateurs.

VideoCardz rapporte qu'il a vu la documentation sous embargo et qu'il montre que non seulement la carte d'édition du fondateur sera disponible fin mars, mais aussi des modèles personnalisés. Ce qui n'a pas été révélé cependant, c'est le prix. Bien que, comme vous vous en doutez, il est susceptible d'être élevé, en particulier avec les spécifications attendues.

Ces spécifications sont naturellement haut de gamme, compte tenu de la conception phare de cette nouvelle carte graphique. La Nvidia GeForce RTX 3090 Ti devrait inclure 10 752 cœurs CUDA (la 3090 en avait 10 496). Il est également censé prendre en charge une horloge mémoire de 21 Gbit/s avec une bande passante maximale supérieure à 1 To/s. La rumeur dit qu'elle sera, plus important encore, la première carte à disposer d'un connecteur d'alimentation PCIe Gen5 à 16 broches et à avoir une consommation électrique énorme de 450 watts.

Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus.

Écrit par Adrian Willings.