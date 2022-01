Comment jouer à Fortnite sur iPhone et iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fortnite a été retiré de l' App Store d'Apple il y a près d'un an et demi et depuis lors, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad n'ont pas pu l'installer.

Ceux qui l'avaient déjà téléchargé ont également été laissés pour compte après le lancement du chapitre 2 de la saison 4.

Les utilisateurs d'Android ont pu installer l'application Fortnite sur leurs appareils mobiles en la chargeant à partir de l'application Epic Games - faisant ainsi le tour du Google Play Store - mais les propriétaires d'appareils Apple n'ont pas une telle solution.

Jusqu'à maintenant.

Une version mobile et tactile de Fortnite est en route via le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia. Une bêta fermée à durée limitée sera bientôt lancée et vous pouvez vous préinscrire pour y jouer ici .

Voici ce dont vous aurez besoin pour le faire fonctionner à son arrivée.

Une version tactile de Fortnite sera bientôt lancée sous forme de bêta fermée sur GeForce Now. Cela signifie qu'il pourra être joué sur des appareils Android via l'application native GeForce Now (si vous ne voulez pas charger le jeu lui-même) et sur iPhone et iPad via une solution de contournement Safari.

Voici comment installer GeForce Now sur votre appareil iOS ou iPadOS :

- Tout d'abord, ouvrez Safari sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur play.geforcenow.com .

- Regardez en bas de l'écran (sur iPhone) ou en haut à droite (sur iPad) pour voir le bouton de partage. Appuyez dessus.

- Dans le menu de partage, faites défiler jusqu'à "Ajouter à l'écran d'accueil" et appuyez dessus.

- Appuyez sur "Ajouter".

- Cela ajoutera une icône d'application sur votre appareil, que vous pourrez déplacer où vous le souhaitez.

- Appuyez sur la nouvelle icône GeForce Now et les conditions générales de GeForce Now vous seront présentées. D'accord avec eux.

- Connectez-vous ou créez un compte GeForce Now via l'icône utilisateur dans le coin supérieur droit. Connexion.

- Vous devrez peut-être maintenant synchroniser votre Steam et, surtout pour Fortnite, un compte Epid Games Store via le menu des paramètres.

GeForce Now est le service de jeux en nuage de Nvidia qui est disponible sur plusieurs appareils, y compris les mobiles, PC, Mac, Chromebook, Nvidia Shield TV et plusieurs téléviseurs intelligents.

Il s'agit d'un service d'adhésion payant, bien qu'il existe également une option gratuite. L'abonnement gratuit est cependant limité, vous ne pouvez jouer que pendant une heure maximum avant de devoir vous déconnecter et vous reconnecter. Il joue également à des jeux sur une plate-forme de jeu PC de base à la source, et vous devrez peut-être attendre l'accès.

L'abonnement prioritaire coûte 8,99 £ / 8,99 $ / 9,99 € par mois et vous offre une expérience améliorée. Le PC est équipé d'une carte graphique RTX, capable de lancer des rayons, avec des jeux jusqu'à 1080p 60fps. Il étend également la limite de lecture à six heures.

Enfin, un plan d'abonnement RTX 3080 est également disponible, offrant les meilleurs graphismes jusqu'à 1440p à 120fps, plus jusqu'à huit heures de lecture. Cependant, il est également livré avec un prix premium, à 89,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € pour un abonnement de 6 mois.

En plus de Fortnite, GeForce Now prend en charge un catalogue de jeux sans cesse croissant. Contrairement à d'autres services de jeux en nuage, vous l'associez à un compte Steam, Epic Games Store ou autre magasin numérique pour PC et pouvez jouer aux jeux que vous avez achetés dessus. De nombreux jeux gratuits sont également disponibles.

Vous pouvez en savoir plus sur le service de cloud gaming dans notre fonctionnalité pratique ici : Qu'est-ce que Nvidia GeForce Now, est-ce gratuit et avec quels appareils fonctionne-t-il ?

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Rik Henderson.