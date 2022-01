Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que Nvidia a utilisé le CES 2022 pour révéler son GPU d'entrée de gamme, le RTX 3050 , c'est la carte de premier plan de l'entreprise pour 2022 qui a suscité le plus d'intérêt.

Mais alors que la carte graphique GeForce RTX 3090 Ti a été annoncée, les spécifications complètes ne sont pas encore tout à fait révélées - nous devrons attendre plus tard en janvier pour la promesse d'une révélation complète en profondeur.

On pense qu'il s'agira probablement du dernier GPU de processus 8 nm de Nvidia avant d'accélérer dans un processus technologique plus récent. Même ainsi, la RTX 3090 Ti est l'une des superpuissances d'une carte graphique : visuellement, elle ressemble à la RTX 3090 existante, mais à l'intérieur, elle contient 24 Go de RAM GDDR6X, fonctionnant à 21 Gbit/s.

C'est une énorme quantité de mémoire dédiée, qui est presque huit pour cent plus rapide que la carte existante, ce qui signifie que les acheteurs pourront tirer le meilleur parti de leurs expériences de jeu 4K aux fréquences d'images les plus élevées possibles.

Nvidia dit que le RTX 3090 Ti offrira 40 TFLOPS de performances graphiques, un bond de 10 % par rapport aux 36 TFLOPS du 3090.

Tout cela exigera de la puissance, bien sûr, avec diverses rumeurs selon lesquelles un bloc d'alimentation de 1000 W ou même de 1200 W pourrait être nécessaire pour faire fonctionner cette bête.

Ce ne sont pas seulement les performances et la puissance qui sont susceptibles d'être importantes : le prix demandé serait d'environ 1 999 $. Nous saurons avec certitude lorsque la société révélera plus de détails plus tard en janvier …