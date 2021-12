Le plus grand pays des merveilles hivernales du monde est maintenant dans Minecraft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia s'est associé à la Great Ormond Street Hospital Children's Charity pour créer le plus grand pays des merveilles hivernal jamais conçu, le tout construit dans Minecraft.

Il s'agit d'une expérience interactive de la grotte du Père Noël et du pays des merveilles hivernales qui s'étend sur 38 acres d'espace virtuel. Tous fabriqués avec amour dans Minecraft.

L'expérience comprend plusieurs friandises cachées de références à des films de Noël classiques et une reconstitution complète de l'hôpital de Great Ormond Street.

Il ne s'agit pas seulement de montrer ce qui est possible avec RTX Minecraft non plus. Comme l'expérience fait également partie d'un effort pour collecter des fonds pour l'association caritative. Les utilisateurs peuvent faire un don dans l'hôpital virtuel ou directement via ce lien . Ces dons aideront les enfants gravement malades à faire un pas de plus vers le retour à la maison ce Noël.

Pour essayer l'expérience du pays des merveilles hivernales, il vous suffit de suivre ces étapes simples. Bien que vous deviez utiliser une carte graphique RTX pour le faire :

Téléchargez GeForce Experience et installez les derniers pilotes GeForce Assurez-vous d'avoir un GPU GeForce RTX installé sur votre PC Téléchargez et installez la dernière version de Minecraft pour Windows Téléchargez le NVIDIA RTX Winter World, ici : https://www.planetminecraft.com/project/nvidia-rtx-winter-world Localisez le fichier téléchargé et double-cliquez Minecraft pour Windows s'ouvrira et une boîte de dialogue en haut de l'écran vous indiquera quand le monde sera installé Cliquez sur Lecture > Créer > Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « modèles importés » et cliquez sur Christmas Adventure RTX Cliquez sur Créer et l'aventure de Noël commencera Pour vérifier si le lancer de rayons et le DLSS sont activés : accédez à Paramètres > Vidéo > faites défiler vers le bas et assurez-vous que la mise à l'échelle et le lancer de rayons sont activés. Selon le GPU RTX dont vous disposez, vous pouvez augmenter la distance de rendu du lancer de rayons à partir de 8 morceaux dans les paramètres vidéo

Aucun pays des merveilles hivernales ne serait complet sans un sapin de Noël aux couleurs vives et lumineuses. Alors naturellement, c'est un ajout à celui de Minecraft qui est livré avec des cadeaux en dessous.

Une partie logique de la construction charitable du pays des merveilles hivernales est l'ajout de l'hôpital Great Ormond Street sous forme virtuelle.

Meilleurs jeux PS5 2021: incroyables titres PlayStation 5 à récupérer Par Max Freeman-Mills · 20 Décembre 2021

Pourquoi ne pas aimer un bonhomme de neige géant avec un bonnet de Noel et un énorme cadeau ?

C'est une période des plus merveilleuses de l'année. Encore mieux quand vous n'avez pas besoin de sortir dans un froid glacial pour voir un bonhomme de neige. Même celui que quelqu'un d'autre a construit.

Ce n'est pas non plus tous les jours que vous voyez un bonhomme de neige brillamment éclairé.

Il y a beaucoup de choses à explorer dans le pays des merveilles virtuel. Y compris de nombreux coins et recoins qui valent la peine d'être fouinés.

Parcourez le pays des merveilles de l'hiver et trouvez une usine remplie de cadeaux et de petits ouvriers qui s'affairent pour Noël.

Les vues sont complètes avec le London Eye réinventé sous forme Minecraft.

Le pays des merveilles hivernales est divisé en trois boules à neige géantes. Un vous cas le haut de l'un d'eux dans cette photo.

Les décors des trois globes comprennent un pays des merveilles hivernal, le village du Père Noël et un environnement hivernal.

On dit que c'est quatre fois plus grand que la célébration saisonnière du monde réel qui se déroule en Autriche.

Vous trouverez même des attractions cachées comme ce service postal de pingouins. une tente de zoo pour enfants, avec des scénarios jouables et des missions du Père Noël.

Fouillez suffisamment et vous trouverez la maison du Père Noël. Ne le dérangez pas, car il est très occupé à cette période de l'année.

Il y a même des montagnes russes virtuelles et un lac de patinage sur glace. Tellement de choses à admirer.

Gardez un œil ouvert pendant que vous explorez car vous trouverez également des friandises cachées comme des hommages aux œufs de Pâques aux films de Noël classiques comme Elf, It's A Wonderful Life et The Polar Express.

Aventurez-vous sur des lacs gelés et dans des régions enneigées du monde pour découvrir tout ce qui vous est proposé.

Comme on peut s'y attendre d'un environnement conçu par Nvidia, le RTX Winter World tire pleinement parti du lancer de rayons. Attendez-vous à voir beaucoup de reflets réalistes, d'ombres et d'effets d'éclairage impressionnants.

Ce sont les petits détails qui le font vraiment briller. Comme les fenêtres éclairées individuellement et les bâtiments soigneusement construits.

N'oubliez pas que c'est tout pour les enfants. Alors faites un don à l'association si vous le pouvez.