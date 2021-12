Nvidia veut tester votre objectif pour avoir une chance de gagner de gros prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis un certain temps, Nvidia fait passer le message que "les cadres gagnent des jeux" avec lidée quun FPS plus élevé équivaut à plus de victoires pour le joueur.

Avec le bon équipement, y compris une carte graphique haut de gamme (naturellement) et un moniteur de jeu à taux de rafraîchissement rapide , les joueurs peuvent prendre lavantage sur la concurrence et gagner plus souvent.

Récemment, le géant de la technologie du jeu a également avancé lidée que la latence du système peut également avoir un impact important. La latence causée par votre système, votre moniteur et vos périphériques peut sajouter à une mauvaise expérience et pourrait être la raison pour laquelle vous ne gagnez pas et manquez les photos que vous pensiez avoir dû obtenir.

La latence est le temps quil faut pour que vos clics de souris apparaissent comme des actions dans le jeu (par exemple, tirer avec une arme à feu). Plusieurs choses peuvent avoir un impact négatif sur le temps que cela prend pour se produire et une mauvaise réactivité peut vraiment gâcher votre plaisir.

Nvidia Reflex a été un moyen pour Nvidia daider les joueurs à résoudre ce problème, mais il veut maintenant vous montrer quelle différence la latence peut avoir sur votre jeu. Si vous vous impliquez, vous pourriez avoir une chance de gagner des prix de jeu assez lourds, notamment des cartes graphiques, des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé et plus encore !

À partir du 14 décembre pendant une semaine, Aim Trainer de KovaaK est libre de jouer. Lancez ce jeu et vous y trouverez une option Nvidia Experiments enfouie dans les paramètres. Lancez-vous là-dedans et vous pouvez ensuite essayer le mode pour ressentir à quoi ressemble la latence et limpact quelle a sur vos compétences. Vous aurez besoin dun GPU GeForce série 900 ou plus récent pour participer, mais vous pourrez comparer vos scores avec ceux des influenceurs et autres dans les classements.

Cette expérience force certains niveaux de latence dans le jeu pour vous montrer son impact. Essayez de viser dans les différents modes et voyez comment vous marquez. Ensuite, soumettez vos scores. Le simple fait de participer vous donne une chance de gagner lun des prix, cela vaut donc la peine de le faire uniquement pour cela.

Téléchargez et lancez Aim Trainer de KovaaK depuis Steam. Une fois lancé, vous devriez voir « Expériences Nvidia » dans le menu principal au milieu de lécran. Cliquez dessus, puis créez et connectez-vous à votre compte Meta.

Vous pouvez ensuite essayer les modes Latency Flicking et Latency Frenzy pour tester votre objectif et tenter dobtenir un score élevé. Vous navez pas besoin dun score élevé pour avoir une chance de gagner et 27 personnes seront sélectionnées au hasard pour gagner un prix.