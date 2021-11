La pénurie de GPU se poursuivra tout au long de 2022, selon Nvidia

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia pense que nous ne verrons pas beaucoup damélioration de la pénurie de GPU dans un avenir proche et sattend à ce que les problèmes dapprovisionnement persistent pendant toute lannée prochaine.

Dans une interview avec Yahoo Finance, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a partagé ses perspectives "Je pense quau cours de la prochaine année, la demande dépassera de loin loffre. Nous navons pas de solution miracle pour naviguer dans la chaîne dapprovisionnement", a-t-il déclaré à Yahoo.

Auparavant, la PDG dAMD , Lisa Su, était plus optimiste quant à la situation, elle a déclaré quelle sattend à ce que la situation saméliore au cours du second semestre 2022. Intel , cependant, estime que nous ne verrons pas une offre et une demande plus équilibrées avant 2023 au plus tôt. .

De nombreux facteurs contribuent à la pénurie, et nous avons constaté des problèmes dapprovisionnement similaires avec la PS5 . Cela conduit inévitablement à un scalping et à des hausses de prix à tous les niveaux, il est de plus en plus difficile pour les joueurs cherchant à se mettre à niveau.

Nous avons également vu de nombreux retards grâce aux problèmes dapprovisionnement, récemment Valve a dû repousser le lancement de leur très attendu Steam Deck de plusieurs mois, manquant la fenêtre de Noël. Il en va de même pour lexcentrique console portable Playdate .

Alors que la demande accrue a fait des merveilles pour les fabricants de puces sur le plan financier, les clients ne sont pas si satisfaits. Cela fait bien plus dun an que la pénurie a commencé et avec le consensus selon lequel il nous reste au moins un an, les joueurs du monde entier sont naturellement frustrés.